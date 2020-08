La recette du carpaccio de langoustines, frais et délicat

La langoustine est plus proche du homard que de la langouste par son apparence avec ses deux pinces en avant. Elle en est surtout beaucoup plus proche par le goût : sa chair est très fine. De couleur jaune-rose translucide à l’état vivant, elle ne mesure pas plus de 20 cm. C’est un crustacé à la chair délicate et fragile, à consommer dans les 24 heures après sa pêche. On la trouve d'avril à octobre.

Pour vérifier sa fraîcheur sur les étals si elle n’est pas vivante, plusieurs conseils : il faut regarder ses yeux qui doivent être bien noirs, ses pattes, qui ne doivent pas pendre, et son odeur qui ne doit pas être désagréable comme tout produit de la mer. Lundi, notre journaliste culinaire Marion Sauveur vous propose de cuisiner la langoustine crue, en carpaccio. Une dégustation sans artifice qui est le meilleur moyen de profite de sa saveur.

Les ingrédients : 12 queues de langoustines de l’huile d'olive du jus de citron du piment d’espelette un peu de coriandre un citron vert du sel

Les étapes de la recette

1. Commencez par décortiquer les queues de 12 langoustines.

2. Incisez leur dos pour enlever leur boyau noir.

3. Taillez de fines tranches de langoustines dans la longueur. L’astuce, c’est d’aplatir les langoustines entre deux feuilles de papier sulfurisé… en appuyant avec le plat d’un couteau à large lame.

4. Réalisez une vinaigrette, avec de l’huile d'olive, du jus de citron, du piment d’espelette et un peu de coriandre.

5. Disposez les langoustines à plat et nappez-les de cette vinaigrette puis saupoudrez de fleur de sel et de zestes d’un citron vert.

Si vous ne voulez pas cuisiner...

Si vous êtes en Corse, filez chez Alessandro Capone, le chef du restaurant I Fuletti à Folelli. Il propose à sa carte des langoustines marinées avec une vinaigrette agrumes, soja, persillade et huile de poivrons. C’est servi avec une boule de glace maison aux agrumes et quelques pistaches concassées.