La recette des Topinambours de Thomas Chisholm de Chocho

Les Topinambours de Thomas Chisholm de Chocho

Ingrédients :

1 kg 800 topinambours

1 L d'eau

100 g sirop d'érable

100 g de vinaigre de cidre

Lavez et brossez les topinambours. Ensuite cuisez 800g topinambours au four à 100 degrés, pendant 20 minutes.

Une fois terminer, faites frire les topinambours, environ 5 minutes, à 180 degrés.

Mixez 1 kg de topinambours cru avec 1 litre d'eau, jusqu’à ébullition. Écumez les impuretés et filtrez au chinois. Terminez en réduisant ce jus dans une casserole, jusqu' à obtention d'une consistance sirupeuse. Une fois cette consistance atteinte, ajoutez le sirop d'érable et le vinaigre de cidre, avant de réduire à nouveau jusqu'à obtention d'une laque brune et légèrement épaisse.

Pour le dressage : laquez les topinambours sortie de la friteuse.