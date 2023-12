La recette des Saint-Jacques au beurre d’agrumes

La cheffe et autrice Sonia Ezgulian vous propose à vous et aux Bons Vivants un plat parfait pour les fêtes de fin d'année : des Saint-Jacques au beurre d’agrumes (citron vert et orange). Une recette simplissime qui fera son effet auprès de vos convives.

Ingrédients

18 noix de Saint-Jacques + 6 coquilles

120 g d’un bon beurre demi-sel

4 brins d’estragon

1 orange bio

1 filet d’huile d’olive

Fleur de sel et poivre du moulin

Prélevez le zeste de l’orange. Hachez-le finement avant de l’incorporer au beurre ramolli. Ajoutez les feuilles d’estragon finement ciselées. Malaxez avec un couteau à bout rond, déposez le beurre entre deux feuilles de papier sulfurisé.

Avec un rouleau à pâtisserie, étalez le beurre sur une épaisseur de 2 mm. Entreposez le tout au congélateur au moins trois heures.

Sortez les feuilles du congélateur, découpez 18 portions de beurre avec un petit emporte-pièce de la taille des Saint-Jacques. Réservez-les au frais.

Préchauffez le four à 230°C. Déposez 3 noix de Saint- Jacques dans chaque coquille, assaisonnez -les très légèrement puis déposez sur chaque noix un disque de beurre aromatisé, enfournez 2 à 3 min salon la taille des noix de Saint-Jacques.