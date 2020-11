La recette des feuilles de vigne arméniennes de la mère de Patrick Fiori

Tout en générosité et simplicité, le chanteur Patrick Fiori a accepté de partager une recette familiale au micro de Laurent Mariotte dans l'émission La Table des Bons Vivants. Il s'agit d'une recette arménienne, dont sa maman Marie-Antoinette a le secret : les feuilles de vigne. Attention à ne pas confondre avec les feuilles de vigne farcies à la grecque : "Les Grecs mettent du riz, nous on met du boulghour", explique Marie-Antoinette.

Cuisine familiale

"Pour huit personnes dans un grand récipient vous mettez deux kilos d'oignons et trois gousses d'ail, du persil, de la coriandre, du cumin, du curry et des pignons de pain", énumère la maman de l'artiste. Famille nombreuse oblige, il faut prévoir une bonne quantité de viande soit "1 kilo d'agneau et 1 kilo de bœuf". On ne rigole pas chez les Fiori. Avec ces éléments, vous obtenez la base de votre farce. Pour la suite : "prenez une feuille de vigne et déposez une cuillère à café de farce en bas de la feuille et refermez-la." Renouvelez l’opération avec les autres feuilles.

Pour la cuisson de la sauce, coupez les tomates en cubes, émincez les oignons et l’ail et versez dans une casserole à feu moyen. Ajoutez de la coriandre et deux bouillons cubes. Faites chauffez jusqu’à la première ébullition et réservez. Enfin, pour la cuisson finale, faites cuire le tout dans une casserole avec un poids dessus (comme une passoire) pour éviter que les feuilles ne remontent à la surface. Laissez cuire 1h30 à petit feu. Quand la feuille est souple, les feuilles de vignes sont cuites. Servez-les avec la sauce. De quoi nous donner envie de tester cette recette ce week-end pour avoir l'impression de s'inviter à la table de Patrick Fiori et de sa famille.