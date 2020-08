La recette de l'abricot façon tarte tatin, simple et gourmande

Une peau douce et orangée, une chair moelleuse au goût sucrée : vous aurez reconnu l'abricot, un fruit estival qui pousse autour du Bassin méditerranéen. Mais cela n'a pas toujours été le cas : l'abricotier est originaire de Chine. Il y a 5.000 ans, on pouvait y trouver l'arbre fruitier à l'état sauvage. Au Moyen-Age, en France, le fruit n'a pas la cote. On l'accuse de donner la fièvre. Il faut donc attendre le 18ème siècle pour que sa culture se développe.

Pour une consommation optimale, l'abricot doit être cueilli à maturité, car il ne mûrit plus une fois ramassé. Pour bien le choisir sur le marché, l’idéal serait de pouvoir le tâter : l’abricot doit être souple pour constater un léger creux. Surtout ne vous fiez pas à sa couleur, elle arrive avant qu’il ne soit mûr. Une fois à la maison, consommez-le rapidement, ou cuisinez-le, en tarte tatin par exemple.

Les ingrédients Des abricots, pas trop mûrs pour ne pas qu'ils s'écrasent Du sucre Du beurre Du romarin Une pâte feuilletée

Les étapes de la recette

1. Commencez par réaliser un caramel à sec avec le sucre. Puis ajoutez le beurre.

2. Quand le caramel a bien pris, ajoutez les demi-abricots, dans lesquels on plante quelques pointes de romarin.

3. Laissez caraméliser cinq minutes de chaque côté.

4. Récupérez les abricots et rangez les bien serrés dans le moule à tarte : la partie bombée du fruit au fond du moule et le caramel par dessus.

5. Recouvrir les fruits avec la pâte feuilletée, en rabattant bien les bords de la pâte à l’intérieur du moule. Parsemez sur la pâte quelques brins de romarin.

6. Laissez cuire au four durant 20 minutes à 220 degrés, jusqu'à ce que la pâte soit bien dorée.

Si vous ne voulez pas cuisiner

A Paris, la boulangerie 100% végétale Land&Monkeys propose une tarte végétale à l'abricot et à la pistache, cuisinée par la cheffe Chiharu Kaneko, sans lait, ni crème, ni œufs, ni beurre. La pâte sucrée est à base d’amande, de lait de soja, de margarine et de farine et la crème de pistache est réalisée avec du beurre végétal, du lait de soja, de la poudre d’amande, du sucre glace et de la poudre d’amande.