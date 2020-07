La recette de la tartine au Munster, puissante et goûtue

Le Munster est un fromage de caractère, au parfum puissant et au goût plus doux qu’il n’y paraît. Aujourd’hui, il est fabriqué dans sept départements autour des Vosges. C’est un fromage à pâte molle, un peu crayeux et à croûte, de couleur jaune-orangée. Il est affiné en cave pendant au moins 21 jours, une période qui lui permet de développer ses saveurs de noisettes et florales. Notre journaliste culinaire Marion Sauveur nous propose de le cuisiner en tartine.

Ingrédients 1 munster

2 oignons

200 g de lardons

25 cl de crème fraîche

Les étapes de la recette

1. On va réaliser une crème de Munster. On commence par faire revenir quelques oignons dans une poêle avec des lardons fumés. Quand les lardons et les oignons sont bien dorés, on ajoute le munster que l’on fait fondre tout doucement, il ne faut pas le brusquer. Et quand il est fondu, on incorpore la crème fraîche.

2. Il ne reste plus qu’à faire griller une grande tartine de pain de campagne.

3. On la recouvre de ce mélange gourmand et on sert accompagné d’une salade de courgettes crues, marinées dans l’huile d’olive et le citron, avec des noisettes concassées.

C’est une recette parfaite pour ceux qui ont peur du Munster à cause de son odeur. Fondu, il est beaucoup plus doux que sur un plateau de fromage et là, quand vous allez croquer dans cette tartine, vous allez succomber à son onctuosité.

Si vous ne voulez pas cuisiner...

Allez dans les Vosges ! Ce n’est pas vraiment une adresse, puisque c’est un food-truck et qu’il déménage tous les jours. Il s’appelle "Ô kam du terroir". Derrière le fourneau, Guillaume Delgado met en valeur les produits de son terroir dans des wraps au levain naturel et à la farine du moulin de Rehaupal. Et je vous conseille de goûter "le petit cochon" avec sa sauce au munster, des lardons grillés et ses carottes et courgettes crues.

Toutes les adresses d’"Ô kam du terroir" sur : https://www.facebook.com/foodtruckdesvosges/