La recette de la soupe de courgettes : un gaspacho de toutes les couleurs

Qui a dit qu'une soupe se dégustait forcément l'hiver ? Pour changer du gaspacho andalou aux tomates, le chef Nicolas Bottero nous a préparé une recette à base de courgettes. Une soupe de courgettes dans laquelle on utilise aussi bien les vertes, que les jaunes et les violon. À déguster avec un peu de menthe, de mâche et de fromage de brebis.

Ingrédients : Courgettes vertes, jaunes et violon

Huile d'olive

Sel

Fromage de brebis

Menthe

Les étapes de la recette

1. On prend des courgettes violon et jaunes pour tailler la brunoise : il s'agit là d'émincer des petits cubes d'1/2 cm d'épaisseur.

2. On saute légèrement la brunoise à l'huile d'olive pendant 30 seconde et on la refroidit directement.

3. Prendre les courgettes vertes pour réaliser la soupe. Les mouiller à hauteur avec de l'eau ou du bouillon de légumes.

4. Mixer les courgettes sautées à l'huile avec un peu de sel et d'huile d'olive pendant une minute puis refroidir sur un lit de glace pour obtenir une soupe très claire.

5. On assaisonne dans un cul-de-poule les courgettes sautées, presque crues avec le fromage de brebis et la menthe.