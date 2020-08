La recette de la soupe au pistou, pour sublimer vos salades estivales

C'est une herbe aromatique adulée par les Français : le basilic. Mais plutôt que de simplement en découper quelques feuilles pour les mettre sur vos plats estivaux, il est possible d'en faire une sauce provençale, le pistou. Une idée de recette de saison, puisque le basilic adore le soleil, la lumière, mais surtout la chaleur.

Les ingrédients : 1 bouquet de basilic frais 2 gousses d'ail 5 c. à soupe de parmesan râpé 5 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge 1 pincée de sel fin

Les étapes de la recette :

1. Pour réaliser votre pistou, le plus simple est de vous munir d'un pilon pour écraser les ingrédients. Mais vous pouvez aussi les mixer.

2. On commence par mettre dans le mortier l'ail émincée que l'on écrase avec du sel.

3. Quand on obtient une pâtre, on ajoute les feuilles de basilic à peine détachées du bouquet. Il faut ensuite piler, possiblement rajouter du parmesan, et incorporer l'huile d'olive. Cette dernière doit bien pénétrer dans la sauce afin qu'elle soit onctueuse.

Il ne reste plus alors qu'à ajouter cette sauce dans le plat de votre choix. Elle se marie très bien par exemple à une salade de pâtes avec des tomates, du parmesan frais, des olives émincées… et quelques feuilles de basilic !

