La recette de Guillaume de Tonquédec : le filet de saumon grillé, pommes et rhubarbe

"J'adore cuisiner", a assuré samedi sur Europe 1 le comédien Guillaume de Tonquédec, invité de la Table des bons vivants. Il en a profité pour livrer sa recette du moment aux auditeurs, des filets de saumon relevés avec des fruits. "J'ai invité des amis à dîner il y a peu et on a mangé du saumon grillé, à la rhubarbe et à la pomme", a confié le comédien, qui assure accorder beaucoup d'importance au choix et à la qualité des produits.

Les ingrédients :

Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra donc un grand filet de saumon de 600 g coupé en quatre, 2 tiges de rhubarbe, 4 pommes, beurre, sel, poivre. "Très honnêtement, c'est beaucoup ma femme qui l'a fait, mais on a trouvé la recette ensemble et j'adore cuisiner", a avoué Guillaume de Tonquédec.

La recette :

Commencez par préchauffer votre four à 180°C (chaleur tournante). Épluchez les tiges de rhubarbe, découpez-les en tronçons et faites-les dégorger dans un plat en les recouvrant de sucre pendant 30 min (minimum) au réfrigérateur. Déposez les filets de poisson au four côté peau, arrosez d’un filet d’huile, salez, poivrez. Comptez 15 min de cuisson environ (vérifier avec la pointe du couteau).

Épluchez les pommes, enlevez les trognons et coupez-les en 4. Dans un poêle bien chaude, faites revenir de bons morceaux de beurre. Quand il devient mousseux, faites dorer les pommes sur toutes les faces. Versez les morceaux de rhubarbe égouttés dans la poêle et laissez réduire 10 min à feu moyen.

Dans chaque assiette, servez enfin les filets de saumon sur un lit de pommes et rhubarbe, et dégustez ! Côté boisson, l'accompagnement idéal, "pour casser l'acidité de la rhubarbe", est un "vin de Cassis", a précisé Guillaume de Tonquédec.