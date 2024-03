La RATP ouvre un service en ligne pour signaler les agressions

La RATP a ouvert un nouveau service pour lutter contre les violences dans les transports parisiens avec la possibilité pour les usagers de signaler une agression via un formulaire en ligne, a annoncé la régie vendredi. "Ce signalement en ligne n'aspire pas à se substituer au dépôt de plainte", précise l'entreprise dans un communiqué, mais "ce formulaire permettra néanmoins aux victimes de se signaler à tout moment, notamment de chez elles, même si elles ne l'ont pas fait immédiatement lorsqu'elles étaient sur le réseau".

Le formulaire numérique est disponible à partir de vendredi sur le site maratp.fr. Grâce aux données collectées, la RATP espère "mieux accompagner les victimes" et "appréhender et traiter les actes de violence sur son réseau".

Campagnes de communication

En plus de cette mesure, la RATP a annoncé deux autres initiatives : le lancement d'une étude pour proposer des campagnes de communication basées sur le "nudge" - une technique consistant à influencer les comportements individuels via des incitations - et une campagne pour rappeler aux voyageurs les dispositifs disponibles pour signaler une agression, comme par exemple le numéro 3117.

La RATP et l'autorité régionale organisatrice des transports Ile-de-France Mobilités (IDFM) ont multiplié les initiatives ces derniers mois pour lutter contre le phénomène des agressions sexistes et sexuelles dans les transports. En décembre, elles ont inauguré le premier "lieu sécurisé" du réseau francilien à la station Auber, où des personnes victimes ou menacées peuvent être accueillies.

Une grande campagne d'affichage a aussi été lancée en novembre. "Neuf femmes sur dix déclarent avoir subi des agressions verbales ou physiques dans les transports en commun", avait déclaré à l'époque Elisabeth Borne, alors Première ministre. La RATP a également généralisé la descente à la demande sur le réseau de bus le soir, à partir de 22H00.