La Quiche Norraine au curry de Norbert Tarayre

Chaque semaine, un ou une cheffe présente une recette à la table des Bons Vivants. Ce samedi, le chef Norbert Tarayre, de la brasserie du Prince de Galles à Paris, revisite la quiche lorraine avec sa Quiche Norraine, dont la pâte brisée est au curry. Bon appétit !

La Quiche Norraine de Norbert Tarayre

Ingrédients

PÂTE BRISÉE AU CURRY

Farine 250 g

Beurre 125 g

Eau 80 g

Curry de Madras 6 g

Curcuma 5 g

Sel fin 4 g

APPAREIL À QUICHE

Œuf 4 pièces

Jaune d’œuf 2 pièces

Crème liquide 160 g

Lait 120 g

Lardons (fumés ou non) 125 g

Muscade râpée 3 g

Sel fin 4 g

Poivre du moulin 3 g

Des recettes toutes les semaines dans votre mail ? Abonnez vous à la newsletter gastronomique d'Europe 1 en cliquant ici !

Mélanger la farine, le sel et les épices sur le plan de travail. Couper le beurre bien froid en cubes. Ajouter le beurre à la farine en le sablant entre vos mains. Verser l’eau et pétrir afin d’obtenir une pâte homogène.

Laisser reposer 30 minutes au frigo.

Foncer le moule à tarte et remettre au frais. Préchauffer le four à 180 °C.

Dans un bol, mélanger les œufs avec les jaunes, puis ajouter le lait, la crème et assaisonner de sel, de poivre et de muscade.

Dans une casserole d’eau bouillante, blanchir les lardons pendant 5 minutes, puis les refroidir aussitôt.

Garnir le fond de tarte avec la migaine et enfourner pendant 35 minutes, puis baisser le four à 160 °C et cuire de nouveau pendant 25 minutes. Servir tiède.