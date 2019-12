LA QUESTION SEXO - Comment réagir si votre enfant vous surprend en train de faire l'amour ?

C'est une situation très embarrassante : se faire surprendre en train de faire l'amour par son enfant. Pourtant, c'est ce qui est arrivé à Boris, et il ne sait pas comment expliquer à sa fille ce qu'il était en train de faire avec sa mère. La sexologue Catherine Blanc lui donne des pistes de réponses dans l’émission "Sans Rendez-Vous" sur Europe 1.

La question de Boris :

"Ma fille de sept ans nous a surpris derrière la porte de notre chambre où nous faisions sa mère et moi l'amour. Gêné, je n'ai pas su quoi répondre à ses questions : 'Pourquoi maman fait du bruit ? Pourquoi tu es tout nu dans le lit papa ?"

La réponse de Catherine Blanc

C'est grave de se faire surprendre par son enfant lorsqu'on fait l'amour ?

Non, bien sûr que non. Je pense que cela vient heurter les pudeurs des uns et des autres, ça c'est sûr. Et puis ça oblige à devoir trouver les mots quand on ne s'y attendait pas. On n'a donc pas un discours bien rôdé.

Qu'est ce que Boris aurait dû répondre à sa fille ?

Moi, j'ai pour principe de dire les choses très simplement, mais sans évoquer les détails. On dit que papa et maman faisaient un câlin, parce que c'est ce que font les papas et les mamans. C'est d’ailleurs ces câlins qui permettent de faire des bébés à l'occasion, mais aussi de se faire du bien. C'est un truc particulier entre les papas et les mamans, et pour ça il faut être tout nu. Et quand on a du bien, on ronronne comme les chats. Utiliser une métaphore avec des animaux pour expliquer aux enfants rend la chose compréhensible. C'est important de dire que le bruit qui est émis est un bruit de plaisir.

Souvent, les enfants se perdent dans la crainte que ce soit de la douleur : dans un couple ce n'est pas toujours tout rose, il y a des moments où l'on se dispute, et si tout d'un coup maman geint, on ne sait pas si elle pleurniche ou si papa lui fait mal. Donc je crois que c'est important de dire que quand on se fait des câlins, on se fait plaisir et ça fait du bruit. Ce qui permet à l'enfant de ne pas être angoissé, et de ne pas avoir peur plus tard de sa sexualité, qui pourrait être douloureuse s'il en restait à cette lecture-là.

Faut-il en parler tout de suite ou laisser quelques jours s'écouler ?

Chaque parent a son truc. En général les adultes sont pivoines, et les enfants se demandent ce qu'ils font là, ce qu'ils ont vu, s'ils ne sont pas coupables d'avoir vu quelque chose....Il faut que les parents soient en capacité de. Si ce n'est pas sur le moment, ce n'est pas grave. Mais si l'enfant est parti au courant, il faut y aller rapidement. Le rire peut aussi permettre de désamorcer la situation. Souvent, on est en difficulté de parler de sexualité à nos enfants parce qu'on est encombré de l'image pornographique de la sexualité. Sortons de cette idée-là, et disons simplement qu'entre un papa et une maman, entre deux adultes, il y a des câlins et qu'ils adorent ça.

Faut-il gronder son enfant s'il a ouvert une porte alors qu'il n'en n'a pas le droit ?

Non. S'il ouvre, ce n'est pas par hasard. D'ailleurs l'enfant qui surprend derrière la porte, autant vous dire qu'il était en faction depuis un certain temps. Les enfants ne sont pas idiots, ils remarquent les portes fermées ou entrouvertes. Pourquoi les parents ferment les portes uniquement quand ils se disputent, font l'amour, ou prépare Noël ? Il ne faut alors pas s'étonner qu'ils soient derrière. Je crois qu'il faut apprendre à fermer les portes.

La réaction doit-elle être différente en fonction de l'âge de l'enfant ?

C'est simplement le vocabulaire qui change. Par exemple, on n'a pas besoin d'expliquer à un ado ce que c'est que de faire l'amour, il a bien compris. Dans ce cas là, il faut peut-être lui dire que le meilleur moyen pour ne pas entendre ses parents, c'est de ne pas se coller à la porte de la chambre. Il ne faut pas le prendre pour un imbécile. Mais cette situation arrive rarement à adolescence, parce qu'ils font déjà en sorte de ne pas se faire surprendre eux-mêmes, c'est vraiment leur préoccupation.