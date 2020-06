LA QUESTION SEXO - Pourquoi certains adolescents se masturbent-ils à plusieurs ?

On la qualifie traditionnellement de plaisir solitaire, pourtant certains adolescents pratiquent la masturbation en groupe. Ça a notamment été le cas du mari d'Océane avec ses amis, devant un film pornographique. Une confidence qui a troublé cette dernière, qui n'en a pas saisi l'intérêt. Dans "Sans Rendez-vous" ce vendredi, la sexologue et psychanalyste Catherine Blanc explique que "cela fait partie des jeux des garçons".

La question d'Océane

L'autre soir mon mari m'a raconté que lorsqu'il était adolescent, il se masturbait avec ses amis devant un porno. Pourtant, il n'est pas attiré par les hommes. Pourquoi certains garçons font-ils cela ?

La réponse de Catherine Blanc

Depuis toujours les garçons se comparent, cela peut être mesurer son sexe, jouer à qui va uriner le plus loin ou qui peut se masturber le plus longtemps. Cela fait partie de leurs jeux, de leurs concours, un peu comme le bras de fer. Mais il y a aussi un effet de meute et je crois que malheureusement, il y a une pression des garçons entre eux : on se contraint ou on est contraint par les autres membres du groupe à participer à la découverte de la sexualité avec la pornographie, devenue très accessible.

Ce n'est donc pas une question d'accès à la pornographie ?

Pas vraiment. Avant il y en avait un qui possédait un magazine ou une cassette qu'il partageait, tandis qu'aujourd'hui chacun peut le faire de son côté. Mais il y a toujours ce rapport d'évaluation, une sorte de bizutage extrêmement délétère qui manque terriblement de relation, si ce n'est celle de la performance par rapport à l'autre.

Pourquoi les filles ne le font pas ?

Parce qu'elle font autre chose, mais toujours avec cet effet de meute. Cela peut-être par exemple une danse lascive. Les garçons, eux, sont plus dans la démonstration et l'exhibition.

Comment épargner nos adolescents de faire cette "bêtise" ?

Ce n'est pas une bêtise, sauf à aller là où on ne veut pas. C'est d'ailleurs toute la difficulté lorsqu'on est jeune, puisqu'il n'est pas évident de percevoir son propre consentement. Et d'autant plus quand les autres membres du groupe sont plus âgés : on ne veut pas se montrer minot, inabouti. On retrouve aussi cette pression dans le verbe, en employant un langage particulier pour faire partie d'une tribu, et c'est là où on se fait le plus de mal.