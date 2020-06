LA QUESTION SEXO - Peut-on devenir bisexuel(le) du jour au lendemain ?

Peut-on d'un coup changer d'orientation sexuelle ? C'est en tout cas ce qui semble arriver à Audrey qui est attirée par les femmes depuis un an. Mais pour la sexologue et psychanalyste Catherine Blanc, si le changement est avéré, il est loin d'être soudain. Dans "Sans Rendez-vous" ce jeudi, elle explique que la construction d'un individu se fait tout au long de la vie et que la femme de 32 ans a probablement refoulé son attirance pour le même genre dans le premier tiers de sa vie.

La question d'Audrey, 32 ans

J'ai toujours été en couple avec des garçons, mais depuis un an, un an et demi, j'éprouve de plus en plus d'attirance pour les femmes. Est ce qu'on peut devenir bisexuelle du jour au lendemain ?

La réponse de Catherine Blanc

Ce n’est jamais tout d’un coup. La construction d’un individu se fait tout au long de sa vie. La source est en elle, elle l’a probablement refoulée pour de multiples raisons culturelles, d’éducation, ou de culpabilité peut-être. Et ce mécanisme n'est pas nécessairement conscient. D’ailleurs, elle pourrait s’interroger sur la façon dont elle fonctionnait avec les hommes : quel était son rôle dans ses précédentes relations ? Parce qu’il y a des couples hétérosexuels dont les rôles sont "inversés".

Elle peut tout d'un coup fuir le masculin parce qu'elle ressent un besoin d'aller voir autre chose, ou retrouver quelque chose qui était inscrit en elle. Mais cela peut être aussi tout simplement que la fausse image d'elle-même s'est délitée à la faveur d'une nouvelle relation.

Audrey parle d'attirance mais pas de sexe, pourquoi ?

Je pense que parfois cette idée de chercher une relation avec une femme n’est pas toujours apparentée à celle d’une vie sexuelle avec une femme. Souvent c’est une façon d’aller vers de la tendresse de la douceur, plutôt de l’ordre de la relation fraternelle donc. Dans la relation avec le même sexe, il peut y avoir aussi une recherche de soi-même dans l’autre et pas seulement une histoire de sexualité.

Arrêtons de mettre des étiquettes hétérosexuelles, homosexuelles ou bisexuelles ! Derrière ces mots il n’y a pas toujours la sexualité : il peut y avoir d’autres choses qui se cherchent et qui se targuent de sexualité pour l’acter.

Audrey à 32 ans, est-ce que cela traduit une pression familiale antérieure ?

Oui, vous avez des couples qui sont hétérosexuels, qui ont des enfants. Puis tout d'un coup, ils divorcent et le nouveau ou la nouvelle partenaire se trouve être du même sexe. Preuve que ça ne sort pas de nulle part. Ce n'est pas le dégoût qui a causé le changement, mais bel et bien une difficulté à s'inscrire dans son genre. Grâce à la maturité acquise avec l'âge, elle s'autorise donc cette question sur son rapport au masculin.

Doit-elle franchir le cap et tenter l'expérience ?

Si elle en a le souhait, elle peut tendre vers ça. Mais il faut savoir qu'à tout moment, nous pouvons rétrograder et dire non finalement, ce n'est pas mon truc. Ce n'est pas parce qu'on s'est engagé vers l'autre qu'on est obligé de consommer la relation ou d'être fidèle à ce que l'autre imagine possible.