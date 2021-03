LA QUESTION SEXO - Mon petit ami m'a trompé avec un homme, que dois-je en penser ?

Comment réagir lorsqu'il y a tromperie avec une personne du même sexe ? C'est la question que se pose Aude, une auditrice en couple depuis 4 ans, qui vient d'apprendre que son petit ami a eu un rapport extraconjugal avec un autre homme. Alors que la jeune femme est perturbée mais apparemment pas vexée de cette situation, Catherine Blanc répond à ses interrogations sur la pérennité de son couple. Dans "Sans Rendez-vous", la sexologue et psychanalyste avance notamment qu'il est normal d'être plus déstabilisée dans le cas d'une tromperie homosexuelle.

La question d'Aude

Je suis en couple depuis 4 ans et je viens d'apprendre que mon petit ami a eu un rapport sexuel avec un homme. On en a beaucoup parlé et il m'assure que c'était juste pour essayer. Mais je me pose beaucoup de questions : est-ce que je l'attire toujours ? N'est-il pas finalement homosexuel ?

La réponse de Catherine Blanc

La tromperie dont est victime Aude pose évidemment les mêmes questions que s'il s'agissait d'une femme, à ceci près que s'ajoute ici le questionnement de sa féminité et de sa valeur.

Est-ce que cela est, d'une certaine façon, pire ? Puisqu'elle ne peut pas rivaliser avec un autre homme ?

Effectivement, si son compagnon lui assure que c'était juste pour essayer, cela fait tout de même partie de ses fantasmes et témoigne du fait qu'il a envie d'explorer de nouvelles choses. Si son petit ami a des interrogations sur le plan homosexuel, elle ne peut rien lui apporter si ce n'est endosser le rôle de l'homme en intégrant des sextoys dans leur sexualité. Donc évidemment, c'est beaucoup plus déstabilisant.

Aude n'a pas l'air de réagir comme une femme trompée, elle n'a pas l'air vexée...

Je ne connais pas l'âge d'Aude, donc je ne sais pas si elle fait partie de cette génération qui considère qu'il est presque normal et bienvenu de tout essayer. Mais cela pourrait expliquer pourquoi elle n'a pas l'air jalouse. Peut-être aussi qu'elle se dit qu'elle reste la seule femme désirable pour son petit ami et qu'à ce titre, elle n'a pas de rivale.

L'utilisation des sextoys est-elle une solution pour trouver un compromis ?

Elle peut effectivement jouer à remplir un rôle plus masculin, et peut-être même qu'elle s'y retrouvera parce que cela va révéler quelque chose de plus viril dans sa personnalité, qui va pouvoir se révéler grâce à l'ambivalence de son partenaire. Il est même possible qu'au moment de choisir son partenaire, Aude ait su intuitivement qu'il y avait une part de masculinité peu affirmée chez son compagnon.

Mais si elle doit endosser un rôle plus viril seulement pour rester avec lui, et qu'elle se prive de l'épanouissement de sa féminité, la relation ne va évidemment pas dans le bon sens.