LA QUESTION SEXO - Mon partenaire me fait mal pendant nos rapports, comment lui dire ?

Malgré toute l'attirance que l'on éprouve pour un partenaire, les rapports sexuels peuvent parfois tourner à la catastrophe, et l'alchimie être mise à mal par des gestes maladroits, douloureux même. Il n'est pas toujours évident d'aborder ce sujet avec sa compagne ou son compagnon, de peur de le ou la vexer en remettant en cause, indirectement, sa capacité à nous procurer du plaisir. Jeudi, au micro de Sans Rendez-Vous, l'émission santé d'Europe 1, la psychanalyste et sexologue Catherine Blanc répond à une auditrice qui n'ose pas dire à son partenaire qu'il lui fait mal pendant leurs rapports.

La question de Chiara :

"Mon copain est assez maladroit lorsque nous faisons l'amour et cela me fait mal. Qu'est ce que je peux faire pour qu'il comprenne qu'il doit faire plus attention à ses gestes ?"

La réponse de Catherine Blanc :

"Quand les rapports sexuels se passent mal, la première des choses, c'est de pouvoir le dire à l'autre, car parfois il suffirait d'un détail, d'un angle différent, d'un rythme différent, d'une attention différente pour que le rapport soit délicieux et fluide, au lieu d'être lourd, douloureux et inquiétant donc. Sauf qu'il n'est pas facile d'en parler, de remettre en question l'autre parce qu'on a peur de le heurter. On a peur que son orgueil soit un peu malmené, qu'il se sente remis en question dans sa compétence sexuelle et virile.

C'est ainsi que souvent, et bien à tort, les femmes se taisent en espérant que leur partenaire finisse par découvrir de lui-même que ce n'est pas si confortable. On pourrait se dire que si elles ne jouissent pas, que si elles sont silencieuses, peut-être comprendra-t-il qu'il n'agit pas de la bonne façon. Or, c'est souvent le contraire qui se produit, il arrive même que la femme puisse laisser penser qu'elle passe un bon moment... afin que celui-ci se termine plus vite. C'est ce que l'on appelle la simulation. Imaginez un peu l'ampleur du malentendu !

Dans la mesure ou un rapport est douloureux, accordez vous la liberté de dire que c'est douloureux. Et je ne parle pas seulement de la pénétration, il peut s'agir d'un appui sur vos cheveux, d'un corps qui vit sur vous et vous étouffe. Dites-le !

Comment expliquer la maladresse de mon partenaire ?

Vous avez des gens très maladroits, surtout dans le corps à corps, parce qu'il y a une pression et un enjeu colossal et donc une difficulté à tenir les corps, à embrasser les corps, à se prendre dans les bras, à se caresser. Il ne faut pas nécessairement voir dans les gestes malencontreux de la méchanceté ni de l'agressivité, mais parfois une simple difficulté à gérer son corps dans l'espace.

Puis-je lui faire comprendre que ses gestes ne me conviennent pas sans utiliser de mots ?

Bien sûr, cela est toujours possible, et peut même être l'occasion de reprendre la main. Pourquoi un corps pénétré, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, devrait-il être essentiellement passif ? Pourquoi ne pas se réajuster ? Pourquoi ne pas se redresser, ne pas changer de position, surtout si c'est l'autre qui nous l'a imposée ? Vous avez aussi le droit de vous positionner de manière confortable, et à force de vous repositionner, l'autre verra bien ce qui vous convient, à moins d'être complètement idiot."