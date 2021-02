LA QUESTION SEXO - Mon mari est accro au sport et n'a plus de libido, est-ce lié ?

Le sport est bon pour la santé, et parce qu'il permet d'avoir une meilleure image de son corps, il a des effets positifs sur la sexualité. Pourtant, Sandy, une auditrice, s'inquiète de la perte de désir sexuel de son mari, qu'elle soupçonne être liée à son addiction au sport. La sexologue et psychanalyste Catherine Blanc lui répond au micro d'Europe 1.

La question de Sandy

Mon mari est accro au sport, il est obsédé par son corps mais a beaucoup moins de désir sexuel. Est-ce lié ?

La réponse de Catherine Blanc

Les études ne mettent pas en évidence ces deux choses. Les femmes faisant du sport à haut niveau étaient souvent en aménorrhée et leur cycle était bousculé, entraînant une défaillance au niveau de la libido. Pour les hommes, les choses ne se jouent pas de la même manière. Mais certaines études essaient de trouver un lien entre le sport à outrance et la perte de libido, parce que ça fatigue et parce que le plaisir se fait désormais par le biais du sport. Avant, on disait à certains sportifs de haut niveau de ne pas faire l'amour avant les matches pour avoir plus d'énergie, d'agressivité. Agressivité nécessaire dans le cadre de la sexualité, et après laquelle il y a une détente.

Pour ce qui est de Sandy, peut-être que son mari fait du sport pour fuir la relation. Dans tous les cas, dans la mesure où il se regarde, elle se sent dévalorisée, pas désirée, pas convoitée, comme s'il se faisait beau pour une autre. Or, normalement, le sport n'est pas l'ennemi du sexe et de la libido, bien au contraire.

Par ailleurs, il y a des hommes qui ont été assez gros et d'un coup prennent leur revanche, mettent beaucoup d'énergie là-dedans et sont cruels avec un partenaire qui ne serait pas dans ce même processus. Ça peut devenir masturbatoire au sens intellectuel, et c'est Narcisse qui se noie.

Mais peut-être qu'à l'origine, ce n'est pas la question du sport qui pèche, mais la relation dans laquelle les deux personnes voudraient que le désir n'aille que dans un sens. Lui se satisfait de lui-même, et il y a une impasse qui n'est pas le sport, qui peut-être d'ailleurs une façon d'aller exulter ailleurs, trouver une jubilation et un plaisir physiologique qu'il n'a pas dans la sexualité.