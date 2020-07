LA QUESTION SEXO - Mon ami refuse de se couper les poils pubiens, que dois-je faire ?

Pour certaines personnes, les poils peuvent être un vrai repoussoir lors d'un acte sexuel. Anne, une auditrice de l'émission "Sans Rendez-vous", aimerait que son ami se coupe les poils pubiens, mais ce dernier refuse au nom de la virilité. La sexologue et psychanalyste Catherine Blanc a répondu aux interrogations de la jeune femme vendredi sur Europe 1.

La question d'Anne

"J'ai demandé à mon copain de se couper les poils pubiens, mais il refuse au nom de la virilité. Ce n'est pas très beau et parfois gênant pour le sexe oral. Comment lui faire comprendre que ça me dégoûte et qu'il pourrait les couper ?"

La réponse de Catherine Blanc

"Il faut d'abord comprendre les problèmes avec les poils. Il n'y a pas de problème dans l'absolu, si ce n'est dans l'imaginaire. Pourquoi le poil est perçu à certaines époques comme le gage de toute virilité et de puberté, et qu'on accueille cela ? Et pourquoi à une autre époque, la nôtre, on crie haro sur le poil, comme si c'était sale et pas recevable dans la sexualité, ou nous empêche de voir le sexe comme nous voudrions le voir ? Le petit ami d'Anne y voit quelque chose qui le distingue de l'enfant, il veut une distinction.

Au nom de la propreté, il pourrait faire un petit effort non ? Au moins pour "débroussailler" ?

Certains hommes aiment les femmes très poilues, ça existe encore aujourd'hui et pas uniquement dans les années 1970. Oui peut-être qu'ils peuvent trouver un compromis. Je pense que pour lui, il est important de signifier une différence de genre, c'est assez recevable pour moi. On n'a pas à s'inquiéter du poil, mais de l'image du poil, par rapport à l'imberbe. Ce n'est pas au nom de la propreté, mais au nom du compromis du couple. Lui-même peut avoir des préférences sur la coupe de cheveux de sa partenaire, par exemple.

Couper les poils permet de grossir le sexe, cela pourrait être un argument ?

Oui, elle peut lui vendre comme ça. Mais s'il tient à ses poils, il y tient. Si Anne est dérangée pour le sexe oral, il suffit qu'elle ne le fasse plus. Là, il aura alors le souhait d'être plus désirable de ce point de vue là. Mais peut-être qu'il n'en a pas envie et d'être uniquement dans ce que désire sa partenaire.

Les femmes font beaucoup d'efforts, on ne lui demande que de couper un peu ses poils !

Et bien il prend un sabot de sa tondeuse et il essaie plusieurs coupes différentes. Tout ça repousse, ce n'est pas bien grave !"