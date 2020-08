LA QUESTION SEXO - Ma femme a eu un cancer et depuis je n'ai plus de désir, pourquoi ?

Épreuve particulièrement difficile, une maladie grave peut détruire la sexualité d'un couple, même quand le partenaire est en phase de guérison. C'est ce qui arrive à Claude et à sa femme, cette dernière ayant eu un cancer il y a deux ans. Depuis, le couple a perdu sa libido. Pour Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste, la situation est due à un silence qui s'est installé entre les deux partenaires. Dans "Sans Rendez-vous", elle explique toutefois qu'un renouveau de leur sexualité est possible.

La question de Claude

Ma femme a eu un cancer il y a deux ans, depuis je n'arrive plus à ressentir de désir sexuel, je la sens fragile et de son côté elle n'a pas l'air demandeuse. Comment l'expliquer et quand est-ce que notre libido reviendra à la normale ?

La réponse de Catherine Blanc

Les deux personnes ont un problème de libido. La femme de Claude a eu un cancer, elle a flirté avec la mort. Ça peut relancer le désir dans une volonté d'affirmer la vie, mais ici on est visiblement dans un soin de soi, une idée de dévastation ou de corps abîmé. Et quand on est en train de se réparer, toute l'énergie psychique va dans cette direction. Pour ce qui est de son mari, désirer quelqu'un c'est désirer pour soi, mais aussi construire avec l'autre et sentir l'autre solide et partant pour l'aventure.

Dès lors que sa femme est à la tristesse ou à la sécurité de son corps, la pénétrer peut-être perçu comme une agression et donc faire baisser la libido de Claude. Pour pénétrer le corps de l'autre, il faut être en tranquillité pour soi, mais aussi être sûr que l'on ne va pas faire de mal à sa partenaire. Si l'autre est en fragilité, on va plutôt être dans un soin maternant.

Pourquoi sa femme n'est pas demandeuse ?

Elle n'a pas l'air demandeuse, c'est une nuance très importante ! Il y a un silence qui s'est fait dans ce couple, parce que la maladie s'est installée et à monopoliser toutes les attentions. Mais peut-être qu'avant même son cancer, cette femme n'était pas du genre à mettre en avant son désir. Sans compter que Claude est peut-être en difficulté parce qu'il a peur de lui dire qu'il a envie d'elle et qu'elle n'en soit pas capable et de se sentir tout simplement rejeté.

Beaucoup de couples ont-ils des difficultés après une maladie grave ?

Oui c'est très difficile parce qu'il faut s'imaginer l'après. Et il y a toujours cette idée que l'après-maladie permettra aussi de revenir au temps initial. Mais la vie est un mouvement qui ne cesse d'avancer dans une direction. Elle va permettre de vivre autre chose mais pas de revenir en arrière. Donc les couples sont parfois dans la difficulté de cette acceptation de passage et l'un reste sur le bord de la route parce qu'il n'arrive à trouver ces nouveaux repères sans automatiquement le vivre comme une dégringolade.

Si les deux personnes ne cheminent pas à la même vitesse, il peut être difficile pour elles de se rencontrer. Mais comme il y a eu conquête avant la maladie, il peut y avoir conquête après. Et il est très important de communiquer pour que la sexualité ne soit pas engloutie par la noirceur de la maladie.