LA QUESTION SEXO - J’imagine mon compagnon faire l’amour avec une autre et cela m’excite : comment est-ce possible ?

La sexualité est animée par les fantasmes. Ils peuvent prendre différentes formes mais sont constitués de scénarios qui vont être source d'excitation. Certains pensent à quelqu'un d'autre, d'autres imaginent des situations rocambolesques ou douloureuses. Celui d'Inès, c'est de voir son compagnon faire l'amour avec une autre. La sexologue Catherine Blanc explique sur Europe 1 que ces fantasmes peuvent provenir des excitations survenues pendant l'enfance.

La question d'Inès

Depuis quelques temps j’imagine mon compagnon faire l’amour avec une autre, à ma grande surprise, cela me fait jouir rapidement et cela m’excite : comment est-ce possible ?

La réponse de Catherine Blanc

"Ce qui est excitant, c’est d'imaginer son conjoint avec quelqu'un d’autre, ou qu'il soit avec quelqu’un d’autre et d'y participer malgré tout. C'est quelque chose de l’ordre du voyeurisme ou au contraire de la douleur, c’est parce qu’il est coupable de faire l’amour avec une autre par exemple, mais cela peut aussi être parce qu’elle fait l’amour avec cet homme qui fait l’amour avec une autre, elle y participe ensuite en étant celle qui fait l’amour après.

Est-ce que ça veut dire qu'elle n'a plus envie de son conjoint ?

Non,j'ai déjà eu un patient qui avait besoin d'imaginer que son conjoint le trompait pour qu'il puisse jouir, sinon il n'y arrivait pas. C’est vraiment intéressant parce que ça raconte nos constructions relationnelles, hors de la sexualité, dans notre histoire d’enfant. Si j’ai assisté à une scène notamment sexuelle, ou symboliquement sexuelle et bien je peux ramener ce souvenir qui m’a excité enfant pour alimenter ma sexualité d’adulte.

L'étape supérieure, c'est le plan à trois ?

Elle pourrait effectivement demander la mise en scène réelle de son fantasme, mais ce qui lui plait c’est de l’imaginer sans que lui ne le sache. Elle ne se met pas en danger en imaginant simplement la scène dangereuse, source d’excitation, où elle est actrice en tant que voyeuriste, ou si son fantasme est de punir l’autre femme et l’évincer en prenant sa place. C'est autour de ces histoires-là que se créent son excitation.

Faut elle qu'elle en parle à son compagnon ?

En parler c’est quand même s’exposer à ce qu’il dise 'Tu es quand même curieuse mais si ça te plait tant que ça, faisons le avec une autre', or elle n’est peut-être pas prête. Par contre, elle peut s’interroger sur la récurrence de ce désir. Quand une sexualité à toujours besoin du même letimotiv, elle manque de créativité, et tôt ou tard elle s’éteint."