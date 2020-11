LA QUESTION SEXO - Je n'ose pas faire le premier pas, comment y remédier ?

>> Faire le premier pas peut s'avérer une étape délicate pour certaines personnes. Il faut du courage, un brin d'audace et mettre de côté la peur de se voir opposer un refus. Une situation d'autant plus délicate lorsque la personne qui nous plaît partage notre quotidien. C'est un peu la situation dans laquelle se trouve Audrey, une auditrice qui en pince pour son boulanger mais qui n'ose pas faire le premier pas. Découvrez les conseils de la sexologue et psychanalyste Catherine Blanc dans "Sans Rendez-vous", sur Europe 1.

La question d'Audrey

"Mon boulanger me plaît énormément mais je n'ose pas faire le premier pas, je ne sais pas comment l'aborder. Lui n'a pas l'air de vouloir faire le premier pas non plus, comment débloquer la situation ?"

La réponse de Catherine Blanc

La véritable question d'Audrey est celle d'une personne qui lui plaît, mais qui ne fait pas le premier pas alors qu'elle a le sentiment de lui plaire. Ce qui renvoie à une question traitée précédemment : l'homme doit-il encore faire le premier pas ?

Mais dans ce cas précis, faire le premier pas dans la boulangerie avec d'autres clients, c'est peut-être un peu embarrassant non ?

Effectivement, mais ce boulanger a des horaires, il rentre ou sort bien de sa boutique à un moment donné. Mais peut-être qu'il faut lui faire passer un petit mot au moment d'acheter pain...

Engager une discussion avec un inconnu est compliqué, a fortiori en période de crise sanitaire avec le masque, la distanciation physique...

Dans tous les cas c'est compliqué. Et encore une fois, ça renvoie au fait que pendant une éternité les femmes n'exprimaient rien de leurs propres désirs. Mais évidemment que ce boulanger ne va pas se mettre à draguer sa cliente, il s'exposerait alors à une situation délicate. Il est en quelque sorte coincé par son métier.

Dans cette situation, chacun à une position : l'homme est boulanger et Audrey est cliente. Pour arriver à quelque chose il faut faire en sorte que ces positions bougent, parce qu'à un moment donné, elle ne peut pas rester à attendre un éventuel geste de cet homme et acheter toute la boulangerie.

Peut-être qu'Audrey doit essayer de le contacter à un autre moment, ou via les réseaux sociaux ?

Oui, pourquoi pas. De cette façon elle pourra entrer en contact avec lui dans un autre contexte. Mais sa principale difficulté est qu'il ne fait pas le premier pas. Or, il est le moins bien placé des deux pour engager la conversation. C'est à Audrey d'ouvrir la possibilité d'être accessible.

Mais il y a aussi la crainte de voir un refus

Vous savez, on a tous cette crainte. Mais il n'y a que le râteau matériel qui fait mal. Audrey doit tenter sa chance ! Et si ça ne marche pas, on n'en meurt pas !