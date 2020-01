LA QUESTION SEXO - Je n'aime pas embrasser avec la langue, comment y remédier ?

Mercredi, dans l'émission "Sans Rendez-Vous" sur Europe 1, la sexologue Catherine Blanc a répondu à la question de Lucie. La jeune femme, âgée de 30 ans, éprouve du dégoût à embrasser avec la langue, au point de refuser cet acte à son mari qui le lui reproche. Une situation qu'elle n'arrive pas à expliquer.

La question de Lucie

"Je n’aime pas embrasser profondément mon mari avec la langue. Il m’en fait le reproche sans cesse, et à juste titre car ma bouche reste fermée. Je ne sais pas pourquoi ce type de baiser est pour moi si difficile. Qu’en pensez-vous ?"

La réponse de Catherine Blanc

Tout est possible dans la vie. Nos inhibitions se baladent un peu partout selon notre histoire. Et pour X raisons, Lucie protège cette zone de sa bouche. C’est peut-être pour réparer quelque chose qui s’y est passée. Contrairement à la zone génitale, la zone orale raconte sans doute quelque chose de plus primitif dans son rapport à l’autre. Selon ce qui s’y est joué, cela devient un endroit difficile à pénétrer.

Ne pas ouvrir la bouche, c’est comme ne pas s’exprimer, ne pas parler, ne pas échanger. Cela instaure une idée de dangerosité dans ce lien-là, qui s’est peut-être joué dans son relationnel avec sa maman, comme peut-être la façon dont elle a été nourrie, avec un jour une cuillère introduite violemment. Une contrainte qui pourrait ensuite entraîner une grande protection dans ce lieu, contrairement au lieu de la génitalité, plus pérenne.

Mais son cas n'est pas isolé. Il y a par exemple beaucoup de gens qui ne peuvent pas éclater de rire, préférant garder la bouche fermée comme si ils ne pouvaient pas être dans cette liberté d'expression de plaisir. Un baiser profond, avec des langues qui s'échangent, les salives qui se mélangent, cela demande une tranquillité dans le rapport à l'autre. Et pour certains, cela est extrêmement anxiogène.

Cela peut parfois signifier qu'une femme aime un peu moins son mari (ou inversement). Un baiser, c'est un face-à-face, il faut se regarder. Ce contact implique davantage la conscience puisqu'on est plus proche du cerveau en quelque sorte. Alors que certaines femmes peuvent très bien faire l'amour en étant tout à fait ailleurs dans leur tête, parce que cela se fait en bas. C'est très intime un baiser. On n'embrasse pas n'importe qui, et pour certains c'est vraiment du domaine de l'impossible.

Comment y remédier ?

Il faudrait que Lucie fasse un travail sur elle-même. Peut-être rencontre-t-elle aussi des difficultés avec son rapport à la nourriture. Peut-être est-elle anorexique ou l'a-t-elle été. Il y a quelque chose de toute façon, dans cette zone là, qui s'est jouée et qui se rejoue dans la cadre de la relation à l'autre, pour que cette bouche reste fermée. Sans doute que pour elle, la bouche est plus maîtrisable dans son esprit que ne le serait son vagin. Ou alors, elle a peur de sa propre agressivité, car la bouche peut mordre. Donc soit elle est en surveillance de l'autre en se protégeant, ou d'elle même en protégeant son mari.