LA QUESTION SEXO - Est-ce que les hommes se masturbent quand ils sont en couple ?

C’est une question qui peut provoquer des frictions dans un couple. Un homme peut-il pratiquer la masturbation quand il est en couple ? Cette pulsion, qui ne concerne pas uniquement ces messieurs, peut être mal vécue par le compagnon ou la compagne. La sexologue et psychanalyste Catherine a abordé ce sujet délicat jeudi après-midi dans l’émission Sans Rendez-Vous sur Europe 1.

C'est une question amusante. C'est encore une fois appuyé sur l'idée que les hommes ont des pulsions toujours irrépressibles, que leur sexualité avec leur femme leur permet d'en assouvir une partie et que donc il y aurait une sorte de montée en puissance. Il faudrait également se masturber pour essayer d'éjaculer et ainsi enlever cette pression pulsionnelle masculine. C'est évidemment une idée reçue.

D'ailleurs, les femmes se masturbent aussi et pas toujours pour combler un manque de sexualité mais juste par curiosité parce que leur corps leur appartient. Bien sûr qu'on pourrait se poser la question pourquoi se masturbe-t-il, pourquoi c'est peut-être addictif pour certains. Mais ça c'est une autre question, ça pose la question du malaise de l'homme en question ou de la femme en question. Mais sinon on a le droit de se faire du bien.

Est-ce qu'il faut le cacher à sa compagne ?

Je n'ai pas de réponse précise à donner parce que c'est propre à chacun. Ça peut se faire en cachette parce qu'on n'a pas envie de le partager avec l'autre, parce que par définition le fantasme de cette masturbation ne tient que s'il n'y a personne d'autre. Certains mettront leur masturbation dans le cadre de la relation et d'ailleurs feront violence au partenaire qui y assiste alors qu'il n'a pas le souhait d'y assister. Et puis d'autres savent qu'on peut s'adonner à la masturbation mais on n'en fait pas un commentaire puisque ça n'appartient qu'à celui qui le vit.

Les femmes peuvent se sentir humiliées, non ?

C'est vrai qu'elles se vivent souvent très fortement humiliées. Elles ont le sentiment que quand leur compagne se masturbe, il s'est appuyé sur quelqu'un d'autre qu'elle. Mais ce n'est pas forcément le cas. Elles peuvent aussi penser que c'est une envie d'ailleurs qui trouve maladroitement un espace et que tôt ou tard il ira voir ailleurs. Mais on ne peut pas du tout réduire la masturbation masculine à cela. Là ça rend surtout compte à 100% de l'inquiétude féminine et donc de son idée de valeur personnelle.

A partir de quand la masturbation peut poser problème dans un couple ?

J'aime bien cette expression qui dit 'la masturbation rend sourd'. Évidemment qu'elle ne rend pas sourd, mais elle rend sourd à l'autre. À partir du moment où je ne suis plus en capacité d'être en lien avec l'autre ou que je ne suis plus disponible parce que je me masturbe une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, là on est dans une addiction et là ça pose un véritable problème.

La masturbation au bureau par exemple, ça peut signifier qu'on est dans l'addiction ?

Si on ne peut pas se concentrer sur quelque chose, si on ne veut pas s'adonner à des relations avec les autres et qu'on est obligé à un certain moment d'être renvoyé à son désir, à son excitation, alors oui on est dans quelque chose qui est déséquilibré.

Mais on peut comprendre que certaines femmes puissent être un peu blessées ou vexées si elles apprennent que leur homme se masturbe en regardant de la pornographie ou en pensant à quelqu'un d'autre.

Bien sûr, on peut tout à fait le comprendre d'autant plus s'il n'y a pas de sexualité entre eux. Donc il y a vraiment le sentiment de ne pas avoir de rôle à jouer là-dedans. Maintenant, est-ce qu'une femme doit toujours être malheureuse de ne pas être le pompier ? A un moment donné, elle peut plutôt s'interroger sur qui se passe pour son homme. Est-ce que la fonction de l'épouse est d'être l'infirmière ou le pompier de l'insécurité ou de la fragilité de l'autre ? Je ne le crois pas.