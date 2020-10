LA QUESTION SEXO - Est-ce normal de voir des enfants de 4 ans jouer "au papa et à la maman" ?

Est-ce normal pour deux enfants de 4 ans de jouer "au papa et à la maman", et faut-il les arrêter si on les surprend ? C'est la question d'Allan, père d'une fillette de 4 ans, dont un ami a surpris son fils et cette dernière à jouer dans un lit. Il ne sait pas comment réagir, ni s'il doit s'inquiéter. Pour la sexologue et psychanalyste Catherine Blanc, c'est une situation tout à fait normale à cet âge-là. Dans "Sans Rendez-vous" ce vendredi, elle précise tout de même qu'il faut s'assurer que les deux soient consentants.

La question d’Allan

J’ai un ami qui a surpris son fils de 4 ans dans le lit en train de jouer au papa et à la maman avec ma fille du même âge. Dois-je m’inquiéter ?

La réponse de Catherine Blanc

"Non, c’est tout à fait normal. À partir de 3 ans, l’enfant est préoccupé par la sexualité : de son sexe, de son appartenance sexuelle et de quoi en faire. C’est d’ailleurs à ce moment que la pulsion sexuelle s’éveille. L’enfant est curieux de cette zone qu’il peut triturer, cajoler ou même exhiber. Et cela fait partie de ses jeux avec ses copains/copines, indépendamment du sexe car l'idée est de faire de la sexualité.

Il y a peut-être une frontière entre exhiber et simuler l’acte. L'a-t-il vu à travers certaines images ?

Pas que des images, s’il vit à la campagne par exemple il le voit avec des animaux. Cela peut-être aussi à travers des scènes sensuelles soft dans les films. L’enfant comprend bien quel est son rôle sous la couette, même s’il n’a pas compris qu’il y a pénétration. Ils sont l’un sur l’autre et se frottent, comme ils peuvent le faire avec des coussins par exemple. Et ils voient bien que cela déclenche une excitation, un plaisir.

Il ne faut donc pas s’inquiéter ?

Non, mais il faut tout de même vérifier que les deux enfants dont parle Allan avaient le désir de jouer ensemble et n’ont pas été brusqués. Il est aussi possible d'en parler avec eux, car à cet âge-là, ils ne sont pas du tout gênés.

À partir de quel âge arrive la pudeur ?

Vers l'âge de raison, donc 6-7 ans, il va gagner en pudeur. Et même s'il continue à jouer au papa et à la maman, il va ressentir une grande culpabilité. Et c'est là aussi, s'il est contraint d'une manière ou d'une autre, qu'il est dans la difficulté de son expression. C'est là qu'il faut être vigilant. Pas d'angoisse donc, mais laissons quand même l'enfant s'exprimer pour savoir jusqu'où c'est aller et si tout va bien."