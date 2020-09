LA QUESTION SEXO - Comment réagir en cas d'absence de désir durant la grossesse ?

Ce n'est un secret pour personne : la grossesse peut être source de stress, d'angoisses, de confusions, pour l'homme comme pour la femme. Et cela concerne aussi la sexualité. Pour Geoffrey, auditeur d'Europe 1, il s'agit d'une période compliquée en la matière : sa compagne veut continuer à faire l'amour. Lui, non. Sa problématique en soulève d'autres : celle des rythmes du désir, de l'impact de la psychologie, des alternatives à la pénétration, voire à la sexualité. Dans Sans rendez-vous, Catherine Blanc, sexologue, psychanalyste et chroniqueuse d'Europe 1, nous apporte son éclairage.

La question de Geoffrey

"Ma copine est enceinte de quatre mois. Je suis aux petits soins pour elle, un petit ventre est déjà là. Elle se plaint que nous ne faisons plus l'amour mais de mon côté, je n'y arrive pas. Je lui ai dit que la présence du bébé dans son ventre bloquait l'envie de faire l'amour. Que faire ?"

La réponse de Catherine Blanc

"Quand le ventre commence à sortir, alors que le bébé est au milieu, ça peut être un peu paralysant pour certains hommes. Parce qu'on peut être très joyeux de faire un bébé, un peu moins d'avoir l'idée que ce bébé est au cœur d'une sexualité de parents. Il y a tous les fantasmes possibles et imaginables qui sont à l'œuvre à ce moment là. Dans les fantasmes qui sont angoissants, il y a par exemple souvent l'idée que l'on pourrait blesser le bébé.

Alors soyons clairs, ce n'est pas possible, quand bien même on aurait le sentiment d'avoir un pénis énorme. Ça ne marche pas, ça ne marche absolument pas comme ça. Il n'y a pas de communication entre l'utérus qui est fermé comme un coffre fort, dans le cas des bébés, et le vagin qui, lui, a une capacité d'élasticité. Et donc la capacité de s'étendre au maximum de la longueur du pénis, sans pour autant, évidemment, rentrer dans l'utérus.

Doit-on alors se forcer à faire l'amour, même s'il n'y a pas l'envie ?

Je pense que quand on ne peut pas, on ne peut pas. Et vous savez très bien que quand un homme ne le sent pas, il pourra faire ce qu'il veut, son pénis, de toute façon, ne se dressera pas pour permettre une pénétration.

Une pénétration, si elle est anxiogène pour lui, si on ne trouve pas d'érection ou s'il y a l'angoisse d'être dangereux, il y a d'autres moyens d'apporter de la tendresse, du plaisir, même sexuel. Idéalement, même pour l'enfant, des études ont montré que faire l'amour, si la mère jouit, cela stimule le système nerveux de l'enfant. Donc c'est très positif, ça lui fait du bien.

Et si l'argument ne suffit pas à susciter le désir ?

Ce que je veux dire, c'est que lorsque le système nerveux est en éveil, ça peut être très intéressant pour le développement et la tranquillité de tout le monde. Mais il y a évidemment de la psychologie, et c'est autre chose. On peut comprendre que la psychologie fasse barrage total. De toute façon, c'est un moment où si on n'est pas disposés à cela, il faut pouvoir donner autre chose. Et viendra le temps où la femme n'aura peut-être plus envie non plus. Chacun son temps, chacun acceptera la frustration. On n'est pas obligé de tout sexualiser. C'est un moment où l'on peut avoir envie d'être simplement au rendez vous de la parentalité, arrêtons de vouloir mettre du sexe partout.

Ce qui pose problème, c'est lorsqu'il y en a un qui veut et l'autre qui ne veut pas. Il faut trouver des compromis. Mais nous, ici, dans ce studio, on n'a rien à imposer à un couple. Chacun a son rythme. Et comprenons aussi que pour les hommes, ce peut être une angoisse de castration. C'est à dire qu'il a fait l'amour une fois et maintenant, il y a un bébé à l'intérieur. Donc il réserve son pénis, histoire de ne pas faire d'autres bébés. Il y a de la psychologie, des fantasmes qui se mêlent à tout. Il s'agit de faire ami-ami avec ses peurs, en voyant que tout ça est une une construction psychique".