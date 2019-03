La police demande aux internautes de ne pas relayer une vidéo de torture

La police de Lyon a demandé mercredi aux internautes de ne pas relayer une vidéo de torture d'un homme circulant sur les réseaux sociaux qui a conduit à la découverte d'un homme mort "pieds et poings liés".

Enquête pour homicide volontaire. En milieu d'après-midi mardi, un homme appelle la police pour lui indiquer qu'il venait de voir sur Facebook une vidéo montrant un de ses amis poignardé et tué. Un peu plus tard, dépêchés sur les pentes de la Croix-Rousse, les pompiers découvraient effectivement un homme "pieds et poings liés" présentant huit plaies sur le dos. L'enquête pour homicide volontaire a été confiée à la police judiciaire de Lyon.

Mercredi matin, la vidéo circulait toujours sur Internet selon la police qui a tweeté : "Vous êtes nombreux à nous signaler une vidéo de torture. Une enquête a été ouverte par la Police judiciaire de Lyon et les policiers de Pharos sont mobilisés pour faire retirer la vidéo. NE RELAYEZ PAS ces images choquantes !" La plate-forme Pharos du ministère de l'Intérieur est chargée de la lutte contre les contenus illicites sur internet.