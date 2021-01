La natalité en 2020 en France au plus bas depuis 1945

Environ 740.000 bébés sont nés en France en 2020, soit 13.000 de moins qu'en 2019 (-1,8%), un chiffre au plus bas depuis 1945, a indiqué mardi l'Insee dans son bilan démographique annuel. Le taux de fécondité a baissé à 1,84 enfant par femme, contre 1,86 en 2019, selon l'institut de la statistique.

L'espérance de vie en baisse

L'épidémie de Covid-19 a par ailleurs entraîné une baisse de l'espérance de vie à la naissance de quasiment cinq mois pour les femmes et de six mois pour les hommes en 2020, selon l'Insee. L'espérance de vie atteint 85,2 ans pour les femmes et 79,2 ans pour les hommes, soit une baisse bien plus forte que celle observée en 2015, année marquée par une forte grippe hivernale, selon l'Insee.

