La météo mardi : ensoleillé près de la Manche, de l'Atlantique, et sur la moitié sud

De la Normandie jusqu'à l'est des Hauts de France et au Grand-Est, ainsi que du nord de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'à la Franche-Comté et Auvergne Rhône-Alpes, le ciel sera mardi encore très nuageux, avec parfois du brouillard au petit matin annonce Météo-France.

De possibles orages dans le Nord-Est

Sur le Grand-Est et du Massif central jusqu'au Jura et aux Alpes du Nord, les nuages seront plus menaçants, des averses se produiront par moments, et dans le Nord-Est elles pourraient s'accompagner d'orages. Partout ailleurs, après la dissipation des bancs de brouillard, le soleil fera de belles apparitions même s'il alternera avec des passages nuageux le plus souvent inoffensifs. Sur le relief pyrénéen toutefois quelques averses seront possibles l'après-midi.

Par ailleurs, sur toute la façade atlantique le ciel se voilera l'après-midi, annonçant quelques ondées sur le Pays basque en fin de journée. Sur le littoral de Manche, le vent de nord-est deviendra sensible, des rafales entre 50 et 60 km/h sont attendues.

Des minimales de 2 à 9 degrés en général

Les températures minimales iront de 2 à 9 degrés en général, avec quelques petites gelées vers le Massif central, jusqu'à 7 à 12 degrés en bord de Méditerranée. Les maximales seront comprises entre 13 et 19 degrés sur la moitié nord jusqu'au Massif central et elles atteindront 19 à 24 degrés au sud.