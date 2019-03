La météo du vendredi 8 mars : sec autour de la Méditerranée, changeant ailleurs

Le temps vendredi s'annonce sec autour de la Méditerranée, changeant ailleurs avec quelques pluies ou averses, selon les prévisions de Météo France.

Quelques averses sur le Sud. Au cours de la nuit de jeudi à vendredi, une nouvelle perturbation pluvieuse entrera sur la Nouvelle-Aquitaine puis s'étendra vers le Nord-Est. Vendredi, cette zone perturbée progressera lentement vers le Sud tout en perdant de l'activité. Le matin, il pleuvra du sud de la Garonne et du Massif central à la Bourgogne Franche-Comté et à l'Alsace.

L'après-midi, les précipitations prendront un caractère plus faible et irrégulier : des averses se déclencheront alors en Midi-Pyrénées, sur les Cévennes, l'Auvergne Rhône-Alpes et le Jura. Il neigera au-dessus de 1.100-1.300 mètres en montagne. Hormis quelques ondées matinales en Corse, le temps restera sec sur les régions méditerranéennes, bien ensoleillé ou passagèrement voilé. La Tramontane et le vent de sud-ouest sur la Côte d'Azur souffleront modérément.

Du vent et des averses au Nord-Ouest. Sur la moitié nord-ouest de l'Hexagone, on observera un temps changeant. Le matin, des averses se déclencheront essentiellement au nord de la Seine jusqu'en Lorraine. L'après-midi, le temps se voilera puis tournera à la pluie faible sur la Bretagne et le Cotentin, sous un vent de sud-ouest de 50 à 70 km/h en bord de mer. Ailleurs, la journée se poursuivra sous un ciel hésitant entre soleil, nuages et rares averses.

Des températures de saison. Les températures minimales seront comprises entre 2 et 7 degrés en général dans les terres, entre 4 et 9 en bord de mer. L'après-midi, il fera 11 à 15 degrés en général, 16 à 18 en moyenne vallée du Rhône et autour de la Méditerranée, localement 20 sur la Côte d'Azur.