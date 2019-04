La météo du vendredi 5 avril : plus calme, avec un dégradé nuageux sur le pays

Le temps vendredi sera plus calme, avec un dégradé nuageux sur le pays, selon les prévisions de Météo-France. Dans le Grand-Est, en Rhône-Alpes et en région PACA, le soleil sera bien présent toute la journée. Des Hauts-de-France au Languedoc-Roussillon, le ciel sera bien voilé toute la journée. Des entrées maritimes intéresseront le golfe du Lion dans l'après-midi.

Sur l'ouest du territoire, de la Normandie à l'Occitanie, plus on s'approchera des côtes, plus le ciel sera nuageux. Il pleuvra dès le matin en Bretagne et Pays de Loire ainsi que sur la côte Atlantique. En journée, le temps deviendra instable partout dans ces régions avec même un risque d'orages localement. La limite pluie-neige se situera, sur le relief pyrénéen, vers 1.700/1.800m. Le vent soufflera de sud-est, modérément, le matin, sur les côtes bretonnes. Sur le nord de la Corse, de bonnes rafales de sud-ouest se produiront, au lever du jour, mais déclineront en journée.

Des températures qui resteront encore bien fraîches. Les températures minimales seront fraîches avec des gelées possibles à l'intérieur des terres. Le mercure s'échelonnera de -3 à 0 degrés dans le Grand-Est et Auvergne-Rhône-Alpes, à 2 à 7 degrés et jusqu'à 8 sur le littoral méditerranéen. Les maximales resteront fraîches avec 11 à 13 degrés de la Bretagne en remontant jusqu'aux Hauts-de-France, 13 à 18 degrés ailleurs, localement 19 en Occitanie.

>> Voici la carte météo de vendredi :

Carte Météo-France.