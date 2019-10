La météo du vendredi 25 octobre : nuageux au nord et ensoleillé au sud

Le temps sera nuageux vendredi sur une grande partie du pays, avec de petites pluies sur le nord-ouest et des éclaircies de plus en plus larges au sud, selon les prévisions de Météo-France jeudi.

Les nuages sont nombreux le matin sur une grande partie du pays sauf autour de la Méditerranée et près des Pyrénées où le soleil s'imposera. Une perturbation amènera quelques faibles précipitations sur la Bretagne et le long des côtes de Manche.

Temps instable en Corse

Le temps restera instable en Corse, avec encore des averses parfois orageuses le matin puis les pluies se feront plus rares avant de se concentrer sur le sud de l'île.

L'après-midi verra le retour d'un temps largement ensoleillé, sur la moitié sud du pays et un petit quart nord-est. Sur le quart nord-ouest, le ciel est plus chargé et près de la Manche quelques gouttes seront possibles. Le vent de secteur sud-ouest soufflera en rafales à 60/70 km/h le long des côtes de la Manche. Mistral et tramontane seront présents à 60 à 70 km/h le matin puis faibliront l'après-midi.

Le matin les températures seront assez homogènes, de 8 à 13 degrés sur le pays et de 13 à 16 degrés sur le pourtour méditerranéen ainsi qu'en Corse. L'après-midi, il fera de 15 à 19 degrés sur la moitié nord du pays, 18 à 24 degrés sur le sud.