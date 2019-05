La météo du vendredi 24 juin : fortes pluies et températures plus fraîches sur le Sud-Ouest

Des pluies marquées toucheront vendredi le sud-ouest du pays, du Pays basque aux Pyrénées catalanes, de l'ouest audois au sud du Massif central jusque vers l'Agenais et les Landes, selon Météo France.

De la neige et de la pluie. Ces précipitations seront continues tout au long de la journée et donneront des cumuls conséquents avec de la neige sur la chaîne pyrénéenne au-delà de 2.400 mètres. Plus au nord, du Massif central à la région Centre et les Pays de Loire, du Bassin parisien aux Ardennes, le ciel sera très nuageux et menaçant avec quelques averses. Les averses seront plus fréquentes et orageuses l'après-midi au sud de la Loire.

© Météo France

Des rafales de Tramontane. Sur l'est du pays, de la Lorraine à l'Alsace, sur la Bourgogne, Rhône-Alpes, la Provence et la Corse, le temps sera plus calme et plus ensoleillé malgré un voile de nuages élevés. Dans le domaine de la Tramontane, le vent modéré devient assez fort en soirée où les rafales atteignent 70 à 80 km/h.

En journée, quelques averses se déclencheront en particulier près du relief. De la Bretagne à la Normandie et aux Hauts-de-France, les conditions seront beaucoup plus calmes, le ciel alternera passages nuageux et éclaircies généreuses.

Des températures légèrement plus fraîches. Les températures minimales sont de l'ordre de 8 à 14 degrés du nord au sud, localement 7 en Normandie, 5 en Lorraine mais jusqu'à 16 vers le littoral du Languedoc et du Roussillon. Les maximales sont en hausse à l'est mais en nette baisse sur le Sud-Ouest avec 16 à 19 degrés du sud de l'Aquitaine au Massif central et sur les côtes de Manche, 20 à 24 degrés ailleurs et jusqu'à 26 à 28 du côté de la vallée du Rhône et de la Provence.