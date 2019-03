La météo du vendredi 22 mars : du soleil partout, un peu moins près de la Manche

Vendredi, les conditions anticycloniques persisteront sur la France, avec toujours un peu de grisaille matinale du nord-ouest du pays vers les Hauts-de-France, ainsi que quelques brumes et brouillards par endroits sur le nord de la France, selon le bulletin de Météo-France publié jeudi après-midi.

Du soleil, du soleil, du soleil. Ce temps gris et nuageux se morcellera et régressera en cours de journée, pour ne concerner que les côtes de Manche l'après-midi. Partout ailleurs, le soleil brillera généreusement mais quelques cumulus se développeront l'après-midi sur les Pyrénées et le relief corse.

Jusqu'à 23 degrés ! Les températures minimales iront de 4 à 10 degrés sur le Nord-Ouest et près de la Méditerranée, de -3 à +3 degrés ailleurs. Les maximales en hausse progressive, atteindront 13 à 19 degrés sur la moitié nord, 17 à 23 degrés au Sud.