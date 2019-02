La météo du vendredi 22 février : doux et souvent bien ensoleillé l'après-midi

Les conditions anticycloniques se maintiendront vendredi avec toujours pas mal de grisaille et des brouillards le matin au nord tandis que l'après-midi s'annonce ensoleillé partout ailleurs. De la Loire jusqu'à la frontière belge et du Val de Saône au Nord-est, la grisaille se résorbera progressivement par le sud. Dans l'après-midi, quelques nappes pourront encore traîner ici et là et parfois gâcher la journée au nord de la Seine et sur le Grand Est.

Jusqu'à 20 degrés dans le Sud. Sur le reste du pays, les bancs de brouillards, observés surtout le long des vallées ou en Provence, seront vite oubliés. Le soleil et la douceur s'imposeront. Quelques passages nuageux circuleront autour de la Corse et sur la Côte d'Azur. Le Mistral soufflera modérément avec des pointes à 80 km/h. Les températures minimales seront comprises entre 1 et 5 degrés dans les terres avec parfois de petites gelées blanches. Les maximales resteront très douces pour la saison, avec 13 à 18 degrés en général, 19 à localement 22 sur les plaines du Sud-ouest et dans l'arrière-pays méditerranéen.