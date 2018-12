La météo du vendredi 21 décembre : très pluvieux et très venté

Le temps vendredi sera très pluvieux et très venté tandis que le ciel sera plus lumineux sur le pourtour méditerranéen, selon les prévisions de Météo-France.

Ciel couvert et pluies généralisées sur une grande moitié nord. Sur une grande moitié nord, jusqu'au nord de l'Aquitaine, de Midi-Pyrénées et des Alpes, un temps bien perturbé va s'installer dès le matin, avec un ciel couvert, des pluies généralisées et parfois marquées et avec du vent de sud-ouest assez fort. Les rafales atteindront parfois 70 à 80 km/h dans les terres, jusqu'à 90 km/h sur les côtes atlantiques et de Manche et localement 100km/h sur les crêtes des Vosges. La limite pluie-neige remontera rapidement vers 2.200 m en cours d'après-midi.

Toutefois, sur les régions proches de la Manche jusqu'à la frontière belge, les pluies s'atténueront en journée et des éclaircies se développeront. Le risque d'averses se limitera aux côtes de Manche avant de s'étendre en soirée au nord de la Seine.

Plus calme dans la moitié sud. Au sud et sur le pourtour méditerranéen, les conditions météorologiques resteront calmes sous un ciel lumineux mais plus nuageux en fin de journée. Parfois quelques ondées éparses menaceront du sud de l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées à la vallée du Rhône. Le vent d'ouest se renforcera nettement en fin de journée entre Corse et continent.

Températures. Les températures minimales varieront entre 3 et 8 degrés, -1 à +5 degrés dans le sud-est, 9 à 12 sur la façade atlantique. Les maximales, en hausse, atteindront 10 à 15 degrés, jusqu'à 15 à 18 degrés sur l'extrême sud du pays.