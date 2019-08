La météo du vendredi 2 août : averses à l'est le matin, ciel changeant ailleurs

Vendredi, quelques averses sont encore attendues à l'est le matin tandis que partout ailleurs le ciel sera changeant tout au long de la journée, selon les prévisions de Météo-France.

Orages sur le Jura et les Alpes

En début de journée, quelques averses s'attarderont de l'Alsace et de la Lorraine à la Bourgogne-Franche-Comté et à l'Auvergne Rhône-Alpes. Ces ondées seront plus fréquentes et orageuses sur le Jura et surtout les Alpes du nord. Elles céderont ensuite la place à de plus larges éclaircies en plaine. Le massif alpin restera en revanche exposé à quelques départs orageux l'après-midi. Un temps instable concernera aussi la Corse, avec des averses surtout le matin.

Partout ailleurs, le ciel sera changeant. Le matin, on observera de fréquentes grisailles parfois doublées de brumes entre le piémont pyrénéen et la Garonne, ainsi que de la Bretagne aux Hauts-de France. Elles évolueront vers un ciel variable, nuageux en cumulus. De petites ondées pourront se déclencher près de la frontière belge. Des nuages gonfleront également l'après-midi sur l'est des Pyrénées et les Alpes du sud, apportant quelques averses, voire un orage vers le Mercantour.

Mistral et Tramontane

Sur le reste du pays, belles éclaircies et passages nuageux inoffensifs alterneront. Un voile de nuages d'altitude abordera la pointe bretonne en courant d'après-midi. Mistral et Tramontane souffleront en rafales de 60 à 70 km/h dans leurs domaines. Le vent d'ouest se renforcera l'après-midi sur les côtes varoises et les caps corses.

Coté températures, les minimales seront comprises entre 11 à 15 degrés en général, entre 14 à 18 sur le Sud-ouest, et proches de 20 degrés sur les rivages de la Méditerranée. Les maximales atteindront 21 à 26 degrés sur les départements bordant la Manche et les Hauts-de-France, 30 à 35 sur les régions méditerranéennes, 25 à 30 sur le reste du pays.