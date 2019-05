La météo du vendredi 17 mai : dégradation par le Sud

Le temps vendredi sera marqué par une dégradation par le Sud, selon les prévisions de Météo-France. La perturbation, arrivée la veille par les Pyrénées, continuera sa progression sur la moitié sud. Le matin, les pluies faibles à modérées s'étendront de l'Aquitaine jusqu'au pourtour du golfe du Lion. Elles s'accompagneront d'un vent d'ouest soufflant à 70/80 km/h en pointe sur la côte basque.

Cette dégradation pluvieuse progressera l'après-midi vers l'Est pour atteindre Rhône-Alpes et les régions méditerranéennes. Les pluies seront localement soutenues du côté du Pays basque, de la Montagne Noire et des Cévennes. La Corse restera à l'écart du mauvais temps une grande partie de la journée, mais à partir de la soirée, une vague de pluies instables devraient la concerner. Un vent d'est à nord-est soufflera entre l'île et les côtes varoises, à 70/80 km/h en rafale.

Jusqu'à 22 degrés en Corse et en Alsace

La moitié nord du pays restera en marge du temps perturbé, sous un ciel assez chargé dans l'ensemble et ponctué d'ondées débordant par le Sud, et présentes également près de la Manche.

Les températures minimales varieront entre 5 à 12 degrés d'Est en Ouest, 11/13 degrés près de la Méditerranée. Les maximales atteindront 13 à 16 degrés sur la moitié sud, 15 à 18 degrés sur le Sud-Est, voire 19 à 22 en Corse. Sur la moitié nord, elles afficheront 14 à 16 degrés près de la Manche, jusqu'à 20 à 22 degrés en plaine d'Alsace.