La météo du vendredi 15 mars : globalement maussade et pluvieux

Le temps vendredi sera encore bien maussade et pluvieux, principalement dans l'est et l'ouest du pays, selon les prévisions de Météo-France. Par ailleurs, trois départements ont été placés en vigilance orange avalanches : l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie.

#MeteoDeDemain ️Lever du jour, précipitations soutenues sur le flanc est des Alpes aux Ardennes, s'atténuent après-midi.Moitié ouest, nuages et faibles pluies dès le matin.Pourtour méditerranéen, temps sec et ensoleillé avec vent soutenu sur la côte. https://t.co/oAkxOPa1ebpic.twitter.com/1MTX31QDK9 — Météo-France (@meteofrance) March 14, 2019

Précipitations soutenues. Au lever du jour, les précipitations seront soutenues sur le flanc est des Alpes aux Ardennes. Sur les Alpes, la limite pluie-neige remontera vers 1.600/1.800 m. Ces pluies s'atténueront en cours d'après-midi avec un temps restant couvert. Elles concerneront également le Centre-Est. Le vent d'ouest restera modéré avec des rafales voisines de 60 à 70 km/h.

Nuages et vents sur l'Ouest. Sur la moitié ouest, les nuages seront nombreux et donneront de faibles pluies dès le matin associées à une nouvelle perturbation. Elles seront un peu plus soutenues sur le massif Central. Du littoral du Finistère aux côtes de Manche, le vent d'ouest soufflera en rafales de 70 à 80 km/h, et 60 à 70 km/h dans les terres de la Normandie aux Hauts-de-France.

Des éclaircies près de la Méditerranée. Sur le pourtour méditerranéen, le temps restera sec avec un ciel alternant entre nuages et éclaircies. Le soleil parviendra à s'imposer au cours de l'après-midi avec un vent d'ouest nord-ouest soutenu atteignant les 90 km/h sur la côte.