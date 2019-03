La météo du samedi du 23 mars : mitigé au Nord, ensoleillé au sud

Samedi, sur les régions voisines de la Manche, les Pays de la Loire, le Centre, et l'Ile de France, une grisaille matinale sera bien présente avec localement des brouillards qui se dissiperont lentement. En journée, la Normandie et les Hauts de France garderont un ciel bien chargé, quelques gouttes pouvant s'échapper des nuages. De la Bretagne à la Lorraine, le ciel sera variable, éclaircies et nuages au programme.

Quelques gelées par endroits. Sur le reste du pays, hormis quelques brouillards localisés en Val de Saône, Lorraine et le long du Rhin, le beau temps s'affirmera partout, on notera quelques cumulus sur le relief pyrénéen l'après-midi. Les températures minimales varieront de -1 à 6 degrés, sauf sur le pourtour méditerranéen, où elles afficheront des valeurs de 6 à 14 degrés. Les maximales seront agréables et supérieures aux moyennes de 3 à 7 degrés, avec 16 à 23 degrés du nord au sud, voire 24 sur le pays niçois, elles sont plus fraiches mais encore légèrement au-dessus des moyennes de saison sur les côtes de Manche avec 11 à 16 degrés.