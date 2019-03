La météo du samedi 9 mars : de la pluie et du vent

Une perturbation pluvieuse, arrivée par le Nord-Ouest durant la nuit sur une large moitié nord, s'étendra samedi en tout début de matinée entre la Vendée et le Poitou-Charente au Centre, au nord du Massif central jusqu'au Nord-Est, selon le bulletin de Météo-France. Les pluies, faibles dans un premier temps, vont se réactiver et remonter vers la Bretagne et la Normandie après une matinée plus variable. Au nord de la Seine, les pluies arriveront un peu plus tard en soirée.

Du vent sur les côtes et le Sud-Est. Du nord de l'Aquitaine jusqu'au nord de Rhône-Alpes, les passages nuageux resteront assez nombreux et porteurs de quelques gouttes. Plus au sud, jusqu'à la Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Corse, la journée sera plus agréable, avec des éclaircies parfois belles, juste surmontées d'un voile nuageux inoffensif. Un bon vent de sud-ouest à 70/80 km/h soufflera le long des côtes bretonnes. De secteur ouest, il atteindra également 70/80 km/h en rafale entre le littoral varois et l'Île de Beauté, voire 90 sur les extrémités corses.

Jusqu'à 22 degrés au Sud. Les températures minimales oscilleront entre 3 et 8 degrés d'Est en Ouest, 8 à 12 près des côtes atlantiques et méditerranéennes. Les maximales atteindront 11 à 15 degrés sur la moitié nord, 14 à 18 sur la moitié sud et 17 à 22 degrés près de la Méditerranée.