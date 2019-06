La météo du samedi 29 juin : encore caniculaire

Le temps samedi s'annonce encore caniculaire sur la majeure partie du pays, selon les prévisions de Météo-France.

Températures en hausse, sauf dans le Sud-Est

La nuit prochaine, les températures minimales seront le plus souvent comprises entre 17 et 23 degrés en général, parfois 23 à 26 degrés sur le pourtour méditerranéen ou en moyenne vallée du Rhône. Près de la Manche et de la frontière belge, il fera 14 à 18 degrés. En journée, alors que dans le Sud-Est la chaleur sera un peu moins forte, les températures seront à nouveau en hausse sur une grande partie du pays. Ce samedi sera encore une journée très chaude sur une large bande centrale de l'Hexagone.

Dans l'après-midi, les maximales atteindront 31 à 35 degrés sur le littoral méditerranéen, 35 à 39 degrés, localement 40 dans l'arrière-pays. Mais sur le reste du pays, la chaleur s'accentuera, avec 34 à 40 degrés sur la plupart des régions, parfois 41 à 42 degrés à l'ombre dans le centre du pays. En région parisienne, ce sera la journée la plus chaude de l'épisode avec 36 à 38 degrés au maximum de la journée. En revanche les maximales iront de 24 à 30 degrés sur le littoral atlantique, l'ouest de la Bretagne et du Cotentin, de 30 à 35 degrés près de la Manche, des frontières du nord et en plaine d'Alsace.

Côté ciel, le soleil s'imposera à nouveau sur la majeure partie du pays. Toutefois, de la pointe bretonne à la côte aquitaine, le temps sera souvent gris le matin sous de nombreux nuages bas. En montagne, le soleil sera parfois contesté l'après-midi, les nuages qui se développeront pourront même s'accompagner d'averses orageuses entre les Alpes du Sud, l'intérieur de la Provence et le sud du Massif central.