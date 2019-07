La météo du samedi 20 juillet : souvent agitée

Le temps samedi sera souvent agité, selon les prévisions de Météo-France. L'épisode orageux ayant concerné la Bretagne et la Normandie la nuit précédente se décalera peu à peu vers le Nord-Ouest et ne touchera plus que les Hauts-de-France à la mi-journée. A l'arrière, le ciel alternera entre éclaircies et passages nuageux porteurs d'averses.

L'instabilité présente sur la Nouvelle Aquitaine au lever du jour gagnera rapidement le Massif central, le Centre-Val de Loire en matinée, la Bourgogne-Franche-Comté, le Grand Est l'après-midi, les averses seront fréquentes et orageuses par moments. Sur les bords de Méditerranée ainsi qu'en Corse, le soleil dominera dans l'ensemble après dissipation des nuages bas matinaux. A noter également que des averses, localement orageuses, sont à craindre sur les Alpes et les Pyrénées en cours de journée.

Un vent faible et des maximales entre 27 et 31 degrés.

A partir de la seconde partie d'après-midi, les conditions tendront à s'améliorer sur l'ensemble du pays, les averses orageuses ne concerneront plus que le quart Nord-Est du pays, le ciel deviendra plus lumineux. Le vent sera généralement faible de direction variable, un peu plus soutenu de secteur Sud-Ouest sur la Bretagne. Coté températures, les minimales seront de l'ordre de 14 à 18 degrés dans l'intérieur du pays, 16 à 18 degrés sur les rivages de la Manche, en Bretagne, 18 à 20 sur la façade atlantique, autour de 21 à 22 sur les bords de la Méditerranée. Les maximales : de 21 à 24 degrés sur le quart Nord-Ouest, de 27 à 31 partout ailleurs, quelques pointes jusqu'à 33 degrés dans l'arrière pays varois.