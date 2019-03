La météo du samedi 16 mars : temps plus calme, retour du soleil sur une grande partie de l'Hexagone

Le temps sera plus calme samedi, avec de la grisaille le matin sur de nombreuses régions, avant un retour du soleil sur la majeure partie de l'Hexagone, prévoit le bulletin de Météo France vendredi après-midi.

Du vent de sud-ouest jusqu'à 70 km/h. Vendredi, une vigilance orange avalanches reste maintenue "jusqu'à minuit" sur deux départements : la Savoie (73) et la Haute-Savoie (74), rappelle l'agence météo. Une vigilance orange "crues" a aussi été lancée sur le département du Nord (59) pour l'Helpe Majeure et l'Helpe Mineure. Samedi, des Hauts-de-France jusqu'à la région du Grand Est et à la Franche-Comté, les pluies seront encore fréquentes en début de journée. Puis, elles régresseront peu à peu au fil de la matinée vers les frontières du nord. Le vent de sud-ouest soufflera jusqu'à 60 à 70 km/h en rafales. A partir de la mi-journée, le temps va s'améliorer, avec la fin des pluies et des éclaircies de plus en plus belles.

Une nouvelle perturbation sur la Bretagne. Ailleurs, les conditions seront plus calmes, mais en début de journée, les nuages ou la grisaille, parfois le brouillard dans le sud-ouest, recouvriront de nombreuses régions. En revanche, le ciel sera peu nuageux, voire dégagé, des Pyrénées au pourtour méditerranéen. Dans la matinée, les éclaircies gagneront toute la moitié sud du pays, puis s'étendront vers le nord l'après-midi, la majeure partie de l'Hexagone profitera alors d'un temps bien ensoleillé. Sur les régions proches de la Manche, l'impression de beau temps sera toutefois contrariée par le vent de sud-ouest, qui soufflera en rafales jusqu'à 60 à 80 km/h, 90 km/h près des côtes. Sur la Bretagne, une nouvelle perturbation arrivera en soirée, un passage pluvieux balaiera le nord-ouest du pays la nuit suivante.

Les températures minimales seront un peu plus basses dans le Sud-Ouest et en Auvergne avec 0 à 6 degrés. Ailleurs, elles seront comprises entre 5 et 10 degrés. Les maximales seront comprises entre 12 et 18 degrés sur la moitié nord. Elles seront en nette hausse dans le sud, avec 16 à 22 degrés, jusqu'à 22 à 25 degrés au pied des Pyrénées et dans l'arrière-pays méditerranéen.