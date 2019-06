La météo du samedi 15 juin : vigilance orange à l'Est, nuages ailleurs

Le temps sera orageux sur tout un quart sud-est de la France samedi et encore nuageux sur l'ensemble du pays, selon les prévisions de Météo-France.

5 départements en vigilance orange

Météo France a placé vendredi 5 départements en vigilance orange pour un risque d'orages violents prévu samedi après- midi. Il s'agit de l'Ardèche (07), la Drôme (26), la Loire (42), la Haute-Loire (43) et le Rhône (69). Sur la moitié est du pays, après des pluies ou des orages parfois marqués dans la nuit, le temps redeviendra temporairement plus calme samedi en matinée, quelques ondées se produiront sur le relief, mais le ciel sera encore bien nuageux et l'ambiance lourde.

A partir de la mi-journée, des averses et des orages parfois forts vont assez vite se déclencher sur l'Auvergne et le Languedoc. Rapidement l'après-midi, sur l'ensemble de l'Auvergne-Rhône-Alpes, puis sur la Bourgogne et Franche-Comté, l'activité va se renforcer, avec des orages forts et une importante activité électrique, souvent de fortes pluies, un risque de grêle et de violentes rafales de vent pouvant dépasser 100 km/h. Ces orages virulents s'étendront à la Lorraine et l'Alsace avant la soirée.

Jusqu'à 29 degrés en Corse

A l'inverse, des Pyrénées jusqu'à l'ouest du Massif central, dès le début de journée le ciel sera bien encombré et les averses parfois orageuses seront fréquentes. Mais au fil de l'après-midi une accalmie se dessinera par l'Aquitaine puis sur tout le sud-ouest avant la soirée. Sur la Bretagne, les Pays-de-la-Loire , la Normandie et l'ouest des Hauts-de-France, le ciel sera très nuageux avec de petites pluies passagères. Sur le pourtour méditerranéen, le ciel sera assez nuageux jusqu'en début d'après-midi avec un risque d'averses sur le Languedoc et l'ouest de PACA, puis le soleil reviendra, alors que la tramontane se renforcera jusqu'à 60 à 80 km/h.

Entre la frontière belge, Poitou-Charentes et le littoral aquitain, la journée s'annonce agréable et ensoleillée. Les températures minimales iront de 9 à 16 degrés en général, 15 à 20 degrés près de la Méditerranée. L'après-midi, il fera 22 à 27 degrés dans le Grand-Est, ainsi que sur les régions méditerranéennes, 24 à 29 degrés en Corse, mais pas plus de 17 à 22 degrés partout ailleurs.