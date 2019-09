La météo du samedi 14 septembre : nord ensoleillé, sud voilé

Le temps samedi sera essentiellement bien ensoleillé sur le nord du pays, voilé au sud, selon les prévisions de Météo-France. Des plaques de nuages bas seront présentes au lever du jour, de la pointe de Bretagne au Cotentin ainsi que des Ardennes vers la Lorraine et l'Alsace. Cette grisaille se dissipera en cours de matinée pour laisser la place à un ciel à peine voilé de nuages élevés.

Ces nuages d'altitude seront de plus en plus denses depuis le sud de la Loire jusqu'au massif du Jura et parviendront à couvrir le ciel du Bassin aquitain, au Massif central jusqu'au Languedoc-Roussillon en donnant quelques averses, plus fréquentes sur les crêtes des Pyrénées.

Jusqu'à 33 degrés dans le Poitou et le Bordelais

Les températures minimales seront de l'ordre de 10 à 15 degrés sur le quart nord-est du pays, 15 à 18 ailleurs et 18 à 21 sur le pourtour méditerranéen ainsi qu'en Corse. Les maximales seront proches de 20 à 23 le long des côtes de la Manche, 24 à 30 sur la moitié nord du pays, 30 à 32 sur la moitié sud et localement 33 sur le Poitou et le Bordelais.