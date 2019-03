La météo du mercredi 6 mars : une journée perturbée et venteuse

Le temps mercredi sera perturbé et venteux sur l'Ouest et le Sud, selon les prévisions de Météo France.

De la pluie sur l'ensemble de la France. Une nouvelle perturbation rentrera lentement en ondulant sur l'ouest du pays, accompagnée de pluies des Pays-de-Loire et des Charentes vers les Hauts-de-France. Des averses prendront le relais de la Bretagne jusqu'au Cotentin. Des entrées maritimes chargeront le ciel du Languedoc-Roussillon et de PACA, donnant des pluies continues toute la journée sur les Cévennes. À l'avant de la perturbation, le ciel restera chargé par des nuages élevés sur la moitié est du pays et le Sud-Ouest.

L'après-midi, les pluies gagneront l'Aquitaine, et s'étendront vers la Champagne-Ardenne en passant par la région Centre et l'Île-de-France. En fin d'après-midi et soirée, les précipitations prendront temporairement un caractère orageux sur le nord de Midi-Pyrénées et le Massif central, devenant soutenues par endroits.

Du vent de la Manche au pourtour méditerranéen. Le vent de secteur sud sud-ouest soufflera le matin à 70 km/h en Bretagne et le long des côtes de la Manche. Le vent d'autan se mettra en place dans son domaine avec des pointes à 70 km/h. Sur les crêtes pyrénéennes, le vent de secteur sud soufflera fortement, les rafales dépasseront les 120 km/h. Enfin un vent de sud à sud-est soufflera dès la fin de matinée jusqu'à 70-80 km/h en vallée du Rhône, en val de Saône et sur le pourtour méditerranéen et il atteindra 90-100 km/h sur les sommets alpins et du Massif central.

Des températures agréables. Les températures minimales varieront de 2 à 10 degrés d'Est en Ouest, 11 à 14 près des côtes aquitaines. Les maximales varieront de 12 à 20 degrés sur la majeure partie du pays, elles seront très agréables et s'échelonneront de 20 à 23 degrés au sud de la Garonne.