La météo du mercredi 6 mars : perturbé et venteux

Le temps mercredi sera perturbé et venteux sur l'Ouest et le Sud, selon les prévisions de Météo-France. Une nouvelle perturbation rentrera lentement en ondulant sur l'ouest du pays, accompagnée de pluies des Pays de la Loire et des Charentes vers les Hauts-de-France, des averses prendront le relais de la Bretagne jusqu'au Cotentin. Des entrées maritimes chargeront le ciel du Languedoc-Roussillon et de PACA, donnant des pluies continues toute la journée sur les Cévennes. A l'avant de la perturbation, le ciel restera chargé par des nuages élevés sur la moitié est du pays et le Sud-Ouest.

Les pluies s'étendent l'après-midi. L'après-midi, les pluies gagneront l'Aquitaine, et s'étendront vers la Champagne-Ardenne en passant par la région Centre et l'Île-de-France. En fin d'après-midi et soirée, les précipitations prendront temporairement un caractère orageux sur le nord de Midi-Pyrénées et le Massif central, devenant soutenues par endroits.

Un temps venteux. Le vent de secteur sud-sud-ouest soufflera le matin à 70 km/h en Bretagne et le long des côtes de la Manche. Le vent d'autan se mettra en place dans son domaine avec des pointes à 70 km/h. Sur les crêtes pyrénéennes, le vent de secteur sud soufflera fortement, les rafales dépasseront les 120 km/h. Enfin un vent de sud à sud-est soufflera dès la fin de matinée jusqu'à 70/80 km/h en vallée du Rhône, en val de Saône et sur le pourtour méditerranéen et il atteindra 90/100 km/h sur les sommets alpins et du Massif central.

Des maximales agréables. Les températures minimales varieront de 2 à 10 degrés d'Est en Ouest, 11 à 14 près des côtes aquitaines. Les maximales varieront de 12 à 20 degrés sur la majeure partie du pays, elles seront très agréables et s'échelonneront de 20 à 23 degrés au sud de la Garonne.