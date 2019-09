La météo du mercredi 4 septembre : une petite perturbation traversera un ciel clément

Une petite perturbation pluvieuse va traverser le pays mercredi en arrivant par le nord-ouest, dans un ciel par ailleurs largement clément, selon les prévisions de Météo-France.

Cette perturbation peu active abordera la Bretagne et le Cotentin en tout début de journée, avant de s'enfoncer lentement vers le sud du pays en perdant en intensité au fil des heures. Elle touchera en fin de journée les régions allant des côtes landaises au Massif central, de la Bourgogne au Grand-Est.

A l'avant de cette perturbation, le ciel sera le plus souvent bien dégagé à l'exception des massifs proches de la frontière italienne où des averses seront possibles l'après-midi et du piémont pyrénéen, couvert en fin d'après-midi par des nuages bas. A l'arrière de cette zone de temps faiblement perturbé, des éclaircies parfois entrecoupées de quelques averses s'installeront, sur la Bretagne et la Normandie en matinée, des Pays de Loire aux Hauts de France l'après-midi, de l'Aquitaine aux Ardennes en début de soirée.

Jusqu'à 33 degrés près de la Méditerranée

Le vent de large secteur Ouest sera sensible sur les côtes de la Manche en journée, sur le golfe du Morbihan l'après-midi. La Tramontane se lèvera en fin de journée, les rafales atteignent alors 60 à 70 km/h.

Les températures minimales seront de l'ordre de 4 à 8 degrés dans le centre du pays, de 8 à 13 ailleurs, de 15 à 18 du Languedoc-Roussillon à la région Paca ainsi qu'en Corse. Les maximales atteindront 18 à 21 degrés le long des côtes de la Manche ainsi qu'en Bretagne, de 25 à 30 sur la majeure partie du pays et sur la Corse, 30 à 33 sur les régions proches de la Méditerranée.