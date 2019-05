La météo du mercredi 29 mai : retour des éclaircies, pluies faibles sur le Nord-Ouest

Le temps mercredi sera marqué par un retour des éclaircies sur le pays mais le Nord-Ouest sera balayé par des pluies faibles en cours de journée, selon les prévisions de Météo-France. On retrouvera, le matin, un peu d'instabilité entre les Pyrénées, le Massif central et les Alpes, sous forme d'averses se bloquant contre le relief. Petit à petit, les conditions s'amélioreront avec le retour d'éclaircies.

Les régions méditerranéennes, encore balayées par un mistral et une tramontane assez forts, soufflant à 70/90 km/h en rafales, garderont un temps largement ensoleillé. Seul le nord de la Corse conservera un temps plus agité avec des averses localement orageuses, qui s'atténueront l'après-midi.

Quelques pluies sur le Nord-Ouest

Sur le reste du pays, c'est-à-dire sur une moitié nord-ouest du pays, la journée sera plus calme, après dissipation des grisailles matinales, agrémenté d'éclaircies parfois belles notamment de part et d'autre d'un axe allant du Poitou-Charente aux Ardennes. En revanche, sur le quart nord-ouest et notamment le littoral de Manche, le ciel va se couvrir en cours de journée, apportant quelques pluies faibles.

Les températures matinales varieront entre 5 et 10 degrés dans l'intérieur, 9 à 13 près de l'Atlantique et jusqu'à 15 près de la Méditerranée. Les températures maximales remonteront entre 15 et 21 degrés des bords de Manche à l'est et au sud du pays, et 20 à 27 degrés sur les régions méditerranéennes.