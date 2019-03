La météo du mercredi 27 mars : variable au Nord, ensoleillé au Sud

Le temps mercredi sera assez variable au Nord, malgré un début de journée dégagé, et plus ensoleillé au Sud, a annoncé mardi Météo-France. Le matin, des nappes de grisailles parfois doublées de brumes ou brouillards, traîneront dans les vallées d'Auvergne, au nord de la Loire jusqu'aux Hauts-de-France et sur le Grand Est. Sur le reste du pays, la journée débutera sous un ciel le plus souvent dégagé.

Du vent par endroits. Au nord de la Loire et sur le Nord-Est, l'après-midi se poursuivra sous un ciel variable, partagé entre éclaircies et cumulus de beau temps. Les régions du Sud conserveront un grand soleil. On notera juste la présence d'un léger voile d'altitude sur la Corse. Le vent de nord à nord-est, sera sensible du centre à la façade atlantique, sur le Roussillon, du Val de Saône au couloir rhodanien et en Corse. Les rafales approcheront localement 70 km/h dans le domaine du Mistral et sur les extrémités de l’Île de Beauté.

Des minimales encore fraîches. Les premières heures de la journée s'annoncent encore frisquettes avec des températures minimales de -2 à 3 degrés dans les terres. Il fera un peu plus doux en bord de mer, jusqu'à 4 à 8 sur les plages de la Méditerranée. En journée, le thermomètre atteindra 11 à 15 degrés sur la moitié nord, l'Auvergne et le Lyonnais, 16 à 18 des départements charentais au sud de la Garonne, 17 à 20 sur les régions méditerranéennes.